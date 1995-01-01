Главные новости дня. Слуцкий дисквалифицирован за слова о судье, в деле Кокорина и Мамаева новые подробности

Рефлекторный фактор произошёл - после литра выпитой!
Адвокат Кокорина сказал, что футболист взял стул, чтобы подсесть к Паку, а затем случился рефлекторный удар.
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева заявил, что в показаниях его слова составляют 1%.
Селихов выбыл почти до конца сезона.
«По правилам ФИФА – это красная карточка. Но никто в такой ситуации ее не даст», – Егоров высказался о фоле Чорлуки.
Федецкий рассказал, как отказался от зарплаты в два миллиона евро в московском клубе.
Кьеллини пропустит матч с «Аяксом».
Дембеле оштрафовали за беспорядок в арендованном доме.
Суперкубок Испании переформируют в «Турнир четырех».
Фанаты «Модены» организовали рыбалку и поймали рыбу на матче Серии D.
Слуцкий получил дисквалификацию в Голландии.
Суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты