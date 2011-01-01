Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    «Ювентус» включил Роналду в заявку на матч с «Аяксом», Кьеллини – нет

    «Ювентус» огласил заявку на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Аякса».

    В нее вошел нападающий Криштиану Роналду, восстановившийся после травмы подколенного сухожилия, полученного 25 марта в матче за сборную Португалии в отборе к Евро-2020 с Сербией (1:1).

    Защитник Джорджо Кьеллини не сыграет в Амстердаме из-за повреждения икроножной мышцы.

    Вратари: Войцех Щесны, Маттиа Перин, Карло Пинсольо.

    Защитники: Маттиа Де Шильо, Алекс Сандро, Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи, Жоау Канселу, Даниэле Ругани, Леонардо Спинаццола.

    Полузащитники: Миралем Пьянич, Сами Хедира, Блейз Матюиди, Родриго Бентанкур, Ганс Николусси Кавилья.

    Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Марио Манджукич, Мойзе Кен, Федерико Бернардески.

    Игра «Аякс» – «Ювентус» состоится завтра, 10 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Твиттер «Ювентуса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:58
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77082
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67242
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru