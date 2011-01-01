«Ювентус» включил Роналду в заявку на матч с «Аяксом», Кьеллини – нет

«Ювентус» огласил заявку на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Аякса».

В нее вошел нападающий Криштиану Роналду, восстановившийся после травмы подколенного сухожилия, полученного 25 марта в матче за сборную Португалии в отборе к Евро-2020 с Сербией (1:1).

Защитник Джорджо Кьеллини не сыграет в Амстердаме из-за повреждения икроножной мышцы.

Вратари: Войцех Щесны, Маттиа Перин, Карло Пинсольо.

Защитники: Маттиа Де Шильо, Алекс Сандро, Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи, Жоау Канселу, Даниэле Ругани, Леонардо Спинаццола.

Полузащитники: Миралем Пьянич, Сами Хедира, Блейз Матюиди, Родриго Бентанкур, Ганс Николусси Кавилья.

Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Марио Манджукич, Мойзе Кен, Федерико Бернардески.

Игра «Аякс» – «Ювентус» состоится завтра, 10 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.