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    Слуцкого дисквалифицировали на два матча

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий получил двухматчевую дисквалификацию за критику судьи после матча 29 тура чемпионата Голландии против ПСВ (3:3). Вторую игру в рамках наказания россиянин не пропустит, поскольку на нее наложена условная дисквалификация.

    После игры россиянин раскритиковал судью, заявив, что тот возомнил себя богом, и назвал его худшим рефери, которого он когда-либо видел в жизни.

    • Сердар Гезюбююк назначил два пенальти в ворота команды из Арнема, один из которых – на 90-й минуте встречи.
    • «Витесс» набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.
    • Слуцкий в телеэфире предложил Гезюбююку встретиться за чашкой чая или кофе.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4110

      prezent2017 13 минут назад

      Мало!

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      Рейтинг: +2148

      panmon 35 минут назад

      Наказали чтобы обозначить... наверное в следующий раз этого судью на матч Витесса не поставят! А значит Лёня все верно сделал

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      Рейтинг: +2810

      Агасфер 55 минут назад

      Значит он был прав.Голландцы мне говорили,что пятёрка обеспечена! А так-и наказали,и смешно всем и понятно.

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