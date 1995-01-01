Адвокат: «Кокорин взял стул и хотел подсесть к Паку, но тот внезапно его оскорбил, после чего последовал рефлекторный удар»

В Пресненском суде Москвы сегодня, 9 апреля, проходит первое заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

По словам адвоката Александра Кокорина Андрея Ромашова, его подзащитный изначально не имел намерений бить стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака. Он утверждает, что это была реакция на оскорбление.

«По первому эпизоду в отношении Соловчука [Виталия, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой] хочется отметить, что обвинения основаны на одном признаке. В процессе допроса свидетелей было ясно, что хулиганских побуждений быть не могло. Была обоюдная драка, произошедшая в результате употребления Соловчуком слова «петухи» в отношении Кокорина. Подсудимые начали уточнять, правильно ли они его поняли и зачем прозвучали оскорбления. Соловчук первым ударил Мамаева и Кирилла Кокорина, отчего тот упал.

Относительно эпизода с Паком. Он первоочерeдно оскорбил всех обвиняемых и их спутников матерным словом. И позже продолжил выражаться. Мы всe видим на видеозаписи, когда Кокорин взял стул и подошeл к столику Пака, который сидел спиной к стене. Согласно движению Кокорина, он хотел подсесть к Паку, но тот внезапно произнeс оскорбление, после чего последовало рефлекторное движение и удар. Закрытой черепно-мозговой травмы нет – должны быть следы от удара, но ничего подобного не было.

Относительно хулиганства: все эти действия, которые инкриминированы моему подзащитному, видели свидетели, и они могут подтвердить, что люди просто дурачились. Любое общение можно расценить как хулиганство. Тут его и близко не было. Считаю, что обвинение предъявлено незаконно. Это дело можно было расследовать за месяц, но из этого малозначительного конфликта раздули уголовное дело. Коли уж суд решил в этом разбираться, давайте разбираться по существу. В материалах дела нет ни одного запроса видео. Все показания основаны на показаниях свидетелей», – сказал Ромашов.