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    Адвокат: «Кокорин взял стул и хотел подсесть к Паку, но тот внезапно его оскорбил, после чего последовал рефлекторный удар»

    В Пресненском суде Москвы сегодня, 9 апреля, проходит первое заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    По словам адвоката Александра Кокорина Андрея Ромашова, его подзащитный изначально не имел намерений бить стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака. Он утверждает, что это была реакция на оскорбление.

    «По первому эпизоду в отношении Соловчука [Виталия, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой] хочется отметить, что обвинения основаны на одном признаке. В процессе допроса свидетелей было ясно, что хулиганских побуждений быть не могло. Была обоюдная драка, произошедшая в результате употребления Соловчуком слова «петухи» в отношении Кокорина. Подсудимые начали уточнять, правильно ли они его поняли и зачем прозвучали оскорбления. Соловчук первым ударил Мамаева и Кирилла Кокорина, отчего тот упал.

    Относительно эпизода с Паком. Он первоочерeдно оскорбил всех обвиняемых и их спутников матерным словом. И позже продолжил выражаться. Мы всe видим на видеозаписи, когда Кокорин взял стул и подошeл к столику Пака, который сидел спиной к стене. Согласно движению Кокорина, он хотел подсесть к Паку, но тот внезапно произнeс оскорбление, после чего последовало рефлекторное движение и удар. Закрытой черепно-мозговой травмы нет – должны быть следы от удара, но ничего подобного не было.

    Относительно хулиганства: все эти действия, которые инкриминированы моему подзащитному, видели свидетели, и они могут подтвердить, что люди просто дурачились. Любое общение можно расценить как хулиганство. Тут его и близко не было. Считаю, что обвинение предъявлено незаконно. Это дело можно было расследовать за месяц, но из этого малозначительного конфликта раздули уголовное дело. Коли уж суд решил в этом разбираться, давайте разбираться по существу. В материалах дела нет ни одного запроса видео. Все показания основаны на показаниях свидетелей», – сказал Ромашов.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии23
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      Рейтинг: +1557

      OldenVad 3 минуты назад

      Типа видео никто не видел )))) Адвокат 80lvl

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67325

      Рубик Докоян 10 минут назад

      Если эти адвокаты такую чушь будут нести и в судебном заседании, защищая своих доверителей, то они их наоборот утопят...

      3
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      ...
      Рейтинг: +2902

      александр п > Рубик Докоян 10 минут назад

      А что они должны говорить?

      1
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      Рейтинг: +67325

      Рубик Докоян > александр п 3 минуты назад

      Ну не такую фигню. У меня кроме мата по поводу этих адвокатов ничего нет. Я уже писал не раз какую тактику защиты надо было избрать, чтобы их доверителю получили по минимуму. А они их только на бабки разводят и в соцсетях ерунду пишут, показывая свою профессиональную несостоятельность.

      0
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      Рейтинг: +742

      Lenin26 16 минут назад

      Да бесполезно тут что то говорить,целенаправленно людей держат в СИЗО без резких на то причин,вешают статью хулиганство которой также нет,видео инцидентов к делу не приобщают,т.к улика в пользу обвиняемых, если приобщить то по Шпаку хулиганка отпадает,по водиле,тот вообще первый драться полез.Профессиональных спортсменов представляют чуть ли не закоренелыми рецидивистами.Побои есть,но и только.Явный указ с верху провести показательную порку,другого объяснения этому цирку нет!!!

      2
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      Рейтинг: +1449

      neveldomha 19 минут назад

      Только у меня ощущение, что адвокат и вовсе не адвокат.

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      Рейтинг: +61

      slava_smith > neveldomha 16 минут назад

      адвокат - не адвокат, а совсем неадекват : )

      1
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      Рейтинг: +919

      Александр52 19 минут назад

      "Последовал рефлекторный удар"- это что за термин такой, это что, могу каждому, кто ко мне приблизился. Полная чушь, эти адвакаты создают негативный фон вокруг этих двух бедолаг. Их бы может быть давно отпустили, но все современные адвакаты, они кровососы, если видят, что подзащитный лох, они будут из него тянуть деньги бесконечно. Чем дольше процесс, это только в их пользу. Это современный стиль, это способ дохода.

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      Рейтинг: +410

      тёска > Александр52 26 секунд назад

      Ты прав.

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      Рейтинг: +935

      Axe111 23 минуты назад

      Ахахахахахахахах. он взял стул и хотел ПОДАРИТЬ его паку

      1
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      Рейтинг: +1344

      giluxa1963 32 минуты назад

      да они белые и пушистые и за что этих ангелочков в СИЗО держат

      1
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      Рейтинг: +1452

      BlackMurder 40 минут назад

      Я почти уверен, что шпак сам ударился о стул)

      2
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      Рейтинг: +1187

      Бабушка Зильзиля 42 минуты назад

      Рафик не в чем не виноват!!

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      Рейтинг: +4643

      GoLenaStop 44 минуты назад

      Хватит петлять, балбесы!
      Держите ответ за свои деяния - по-чесноку, кайтесь и тяните свою ношу сами.
      Оборзевшим наглецам (только не бывшим талантливым игрокам в футбол) - вынести законный приговор!

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