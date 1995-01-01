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    Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты


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    Сегодня, 15:25
    Футболисты уже приехали с вещами.

    Александр Кокорин и Павел Мамаев с октября прошлого года находятся в СИЗО. Несколько дней назад было объявлено, что футболисты пробудут там до 25 сентября. Вот что сегодня происходит на суде:

    • Футболисты прибыли в суд с личными вещами. Кроме того, на заседание приехали родственники обвиняемых, а также трое пострадавших.

    • Перед заседанием Мамаева спросили о возможном возвращении в сборную. «Когда находишься здесь, вопрос странноватый», – ответил игрок.

    • Начало затянулось более чем на полтора часа.

    • Мамаев не признал предварительный сговор, Кокорин – обвинения в хулиганстве и побои водителю Соловчуку. Протасовицкий признал предварительный сговор, два удара Соловчуку, но отрекся от побоев Гайсину – держал за шею, что признал на очной ставке и сам потерпевший.

    • Адвокат Кирилла Кокорина Барик считает, что хулиганства в кафе не было: «Кирилл был вынужден отстаивать свою честь. Да, это были побои, но не хулиганство. Они наоборот извинялись – говорили, что мы скоро уйдем. Но некоторые люди принимают вежливость за слабость».

    • Адвокат Александра Кокорина Ромашов считает, что Соловчук первым ударил Мамаева и К.Кокорина, а Пак – первым оскорбил. И еще: «А.Кокорин взял стул и подошел к столику Пака, чтобы подсесть к нему, но после оскорбления последовало рефлекторное движение и удар».

    • Адвокат Мамаева Бушманов: «Повод для действий Мамаева был, сговора не было».

    • Свидетель Григорян знаком несколько лет с Кокориным, он тоже присутствовал в компании. По его словам, все употребляли алкоголь. Потерпевших лично не знает. Рассказал, что происходило на улице с водителем Соловчуком: «В машине сидел, я сначала не обратил внимания. Я подошел, спросил у девочки – что случилось. Она сказала, села в машину, подумала, что такси. Он ответил: «Я таких петухов не повезу». Сказал это, когда увидел Сашу и Кирилла».

    Вопросы свидетелю были в том числе и такие:

    Заседание продолжается. Похоже, закончится еще не скоро.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии1
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      Рейтинг: +742

      Lenin26 8 минут назад

      Если этих двух дурачков посадят,то это будет позор для всей нашей судебной и правоохранительной систем!

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