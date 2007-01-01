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    RFEF представила новый формат Кубка и Суперкубка Испании

    Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес представил проект нового формата Суперкубка и Кубка Испании.

    Теперь Суперкубок будет проводиться ежегодно в январе в формате «Финала четырех». Матчи турнира будут проходить не на территории Испании.

    Все раунды национального Кубка, за исключением полуфинала, отныне будут состоять из одной игры. При этом клубы всех лиг (будь то региональная или Примера) будут начинать турнир с первого раунда. Клубы из более низших дивизионов будут принимать соперников на своем поле. Команды-участники Суперкубка будут стартовать в Кубке с 1/16 финала.

    Генеральная ассамблея федерации должна утвердить проект в ближайшее время.

    Источник: Официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации

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    Сегодня, 17:31
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