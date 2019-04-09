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RFEF представила новый формат Кубка и Суперкубка Испании

9 апреля 2019, 17:31
7

Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес представил проект нового формата Суперкубка и Кубка Испании.

Теперь Суперкубок будет проводиться ежегодно в январе в формате «Финала четырех». Матчи турнира будут проходить не на территории Испании.

Все раунды национального Кубка, за исключением полуфинала, отныне будут состоять из одной игры. При этом клубы всех лиг (будь то региональная или Примера) будут начинать турнир с первого раунда. Клубы из более низших дивизионов будут принимать соперников на своем поле. Команды-участники Суперкубка будут стартовать в Кубке с 1/16 финала.

Генеральная ассамблея федерации должна утвердить проект в ближайшее время.

Источник: Официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации
Испания. Кубок
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1554820462
Дебилизм
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BARCLAYS_APL
1554823727
Не х у й в кобинете заниматся не знает как работать
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Cules2013
1554826498
Финал 4-х - это бред, но всё решают деньги. 1-матчевые кубковые игры - это хорошо, уже давно к этому всё шло. ---- При этом клубы всех лиг (будь то региональная или Примера) будут начинать турнир с первого раунда. Клубы из более низших дивизионов будут принимать соперников на своем поле. --- Я уже вижу, как условная Валенсия едет к какой-то 3-лиговой команде, и на их картофельном поле при нескольких тысячах зрителей побеждает 7-0. Жду в следующем сезоне новый бомбардирский рекорд в Кубке)) Всегда считал, что в Кубке должны быть сеянные вплоть где-то до 1/8 финала. Почему-то многие считают, что случайная жеребьёвка - это верх справедливости, но это не так. Каждый год будут счастливчики, которым жребий будет подкидывать лёгких соперников, и те, кто постоянно будут получать сильных соперников.
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zigbert
1554882559
Нам нужно снова переходить к одно матчевым кубковым играм. Те команды которые продолжают участвовать в них ,понимают это.
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