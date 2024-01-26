В «Барселоне» приняли решение о будущем Хави

Руководство «Барселоны» не рассматривает вариант с отставкой главного тренера команды Хави после вылета клуба из Кубка Испании. По данным Sport.es, они считают, что команде требуется стабильность.

Хави не уволят, пока «Барселона» остается в топ-4 и сохраняет шансы на победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Если команда пройдет в еврокубке «Наполи» решений по будущему тренера также не последует.

В руководстве «Барселоны» дают Хави возможность попытаться изменить ситуацию. Однако, если у «Барсы» сильно испортятся результаты, тренер может столкнуться с последствиями. Руководители полагают, что команда сможет побороться за титулы за счет стабильности. При этом клуб нацелен завершить сезон в чемпионате Испании по крайней мере на второй позиции.