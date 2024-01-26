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    В «Барселоне» приняли решение о будущем Хави

    Руководство «Барселоны» не рассматривает вариант с отставкой главного тренера команды Хави после вылета клуба из Кубка Испании. По данным Sport.es, они считают, что команде требуется стабильность.

    Хави не уволят, пока «Барселона» остается в топ-4 и сохраняет шансы на победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Если команда пройдет в еврокубке «Наполи» решений по будущему тренера также не последует.

    В руководстве «Барселоны» дают Хави возможность попытаться изменить ситуацию. Однако, если у «Барсы» сильно испортятся результаты, тренер может столкнуться с последствиями. Руководители полагают, что команда сможет побороться за титулы за счет стабильности. При этом клуб нацелен завершить сезон в чемпионате Испании по крайней мере на второй позиции.

    • «Барселона» проиграла «Атлетику» (2:4) на стадии 1/4 финала Кубка Испании и «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка страны.
    • В Ла Лиге команда занимает 3-е место, отставая от идущей первой «Жироны» на 8 очков и проведя при этом на матч меньше.

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    Источник: Sport.es

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