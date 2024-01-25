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    • Кубок Испании. «Барселона» проиграла «Атлетику» (2:4) и вылетела из турнира

    Кубок Испании. «Барселона» проиграла «Атлетику» (2:4) и вылетела из турнира

    «Барселона» в четвертьфинале Кубка Испании уступила в Бильбао «Атлетику». Для выявления победителя понадобилось дополнительное время.

    Повести в счете по ходу встречи успели обе команды. У «Атлетика» забили братья Иньяки и Нико Уильямсы.

    «Атлетик» присоединился к двум другим определившимся полуфиналистам: «Мальорке» и «Реал Сосьедаду».

    Испания. Кубок. 1/4 финала

    Атлетик – Барселона – 4:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Гурусета, 1; 1:1 – Левандовски, 26; 1:2 – Ямаль, 32; 2:2 – Сансет, 49; 3:2 – И. Уильямс, 105+1; 4:2 – Н. Уильямс, 120+1.

    Календарь Кубка Испании

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    CSKA57
    1706138090
    Хави однозначно не спаравляется с поставленными задачами. Скоро его уйдут!
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