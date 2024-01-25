Опубликованы переговоры судей VAR в матче «Атлетико» – «Реал»: они не были уверены в наличии предупреждения у Де Пауля

Журналист Jijantes Жерар Ромеро опубликовал запись переговоров судей матча 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» – «Реал», прошедшего 18 января. В той игре «матрасники» победили в дополнительное время со счетом 4:2.

В ходе переговоров судьи Гильермо Куадра Фернандес и Пабло Гонсалес Фуэртес обсуждали возможную желтую карточку полузащитника «Атлетико» Родриго Де Пауля. Перед третьим голом «матрасников» аргентинец, уже получивший предупреждение в этом матче на 78-й минуте, наступил на ногу Даниэлю Карвахалю.

При этом арбитры не были уверены в том, получил ли хавбек предупреждение ранее в этой встрече. В итоге Де Паулю не показали второй карточки, он продолжил матч и вскоре был заменен.