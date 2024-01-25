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    • Опубликованы переговоры судей VAR в матче «Атлетико» – «Реал»: они не были уверены в наличии предупреждения у Де Пауля

    Опубликованы переговоры судей VAR в матче «Атлетико» – «Реал»: они не были уверены в наличии предупреждения у Де Пауля

    Журналист Jijantes Жерар Ромеро опубликовал запись переговоров судей матча 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» – «Реал», прошедшего 18 января. В той игре «матрасники» победили в дополнительное время со счетом 4:2.

    В ходе переговоров судьи Гильермо Куадра Фернандес и Пабло Гонсалес Фуэртес обсуждали возможную желтую карточку полузащитника «Атлетико» Родриго Де Пауля. Перед третьим голом «матрасников» аргентинец, уже получивший предупреждение в этом матче на 78-й минуте, наступил на ногу Даниэлю Карвахалю.

    При этом арбитры не были уверены в том, получил ли хавбек предупреждение ранее в этой встрече. В итоге Де Паулю не показали второй карточки, он продолжил матч и вскоре был заменен.

    • Ранее было опубликовано несколько аудиозаписей переговоров арбитров с матча «Реал»«Альмерия» (3:2) в 21-м туре Примеры.
    • Из-за утечек Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) обратилась в Гражданскую гвардию Испании, а также начала внутреннее расследование.

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    Источник: Bernabeu Digital

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    Сегодня, 18:53
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    Комментарии (2)
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    momwig_
    1706202618
    ШкандалЬ!
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    Artemka444
    1706205185
    Это позорище для судей!!!
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