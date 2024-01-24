Уткин назвал удивительное качество Захаряна

Журналист и комментатор Василий Уткин оценил игру российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в гостевом матче 1/4 финала Кубка Испании с «Сельтой» (2:1). Хавбек вышел на поле после перерыва.

«У Захаряна есть удивительное качество, которое снова проявилось в кубковой игре во вторник («Сосьедад» играл с «Сельтой», Арсен вышел во втором тайме).

В каждой игре, что я видел, наступает момент, когда Арсен исчезает. Как нет его. В этот раз отрезок Захаряна-Невидимки пришелся примерно на середину его игрового отрезка. Как у него так получается – не знаю, но получается стабильно.

Адаптация, видимо.

Но вот приехал суринамец Бекер из Бундеслиги в аренду, и в первом же матче истоптал пару защитников и забил мяч, кстати, победный. Тоже адаптация. Но какая-то другая; как видим, процесс сугубо индивидуальный!» – написал Уткин.