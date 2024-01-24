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    Уткин назвал удивительное качество Захаряна

    Журналист и комментатор Василий Уткин оценил игру российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в гостевом матче 1/4 финала Кубка Испании с «Сельтой» (2:1). Хавбек вышел на поле после перерыва.

    «У Захаряна есть удивительное качество, которое снова проявилось в кубковой игре во вторник («Сосьедад» играл с «Сельтой», Арсен вышел во втором тайме).

    В каждой игре, что я видел, наступает момент, когда Арсен исчезает. Как нет его. В этот раз отрезок Захаряна-Невидимки пришелся примерно на середину его игрового отрезка. Как у него так получается – не знаю, но получается стабильно.

    Адаптация, видимо.

    Но вот приехал суринамец Бекер из Бундеслиги в аренду, и в первом же матче истоптал пару защитников и забил мяч, кстати, победный. Тоже адаптация. Но какая-то другая; как видим, процесс сугубо индивидуальный!» – написал Уткин.

    • Для Захаряна этот матч стал 23-м в составе «Сосьедада». На его счету 1 результативный пас.
    • Победны гол команды из Сан-Себастьяна забил форвард Шеральдо Бекер. Для него это был первый матч за «Сосьедад» после перехода из «Униона».

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    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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    Купа Купыч
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