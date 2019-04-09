Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Егоров – о судействе Иванова: «Фол Чорлуки – это красная карточка. Но никто ее в такой ситуации ее не даст»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что арбитр Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за работу в матче 22-го тура РПЛ «Локомотив»«Зенит» (1:1).

    «Фол Чорлуки? Задам вопрос Семаку, он скажет, что это чистая красная карточка. Спрошу у Семина, он ответит «ну какая это красная?» По правилам ФИФА – это красная карточка. Но никто в такой ситуации ее не даст, арбитр поступил правильно.

    Что касается ситуации с неназначенным пенальти: если бы передача на игрока «Зенита» прошла, мог быть гол, согласен. Но за секунду оценить эту ситуацию реально тяжело. Я тоже не видел руку, хотя был на стадионе. Неприятно было слышать нелицеприятные слова руководства «Локомотива» о судействе, это их не красит. Если есть вопросы, присылайте факс в РФПЛ. Не надо так высказываться на эмоциях. Это не красит наш футбол. Слуцкий тоже плохо высказался. Посмотрим, во что это выльется в Европе.

    У Сергея Иванова за матч «Локомотив» – «Зенит» неудовлетворительная оценка, но он классно прошел матч. Команды его понимали. Поверьте мне, я 110 игр провел. Это был очень сложный момент», – сказал Егоров.

    После 22-х туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков. «Локомотив» занимает четвертое место, имея 39 баллов в активе.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:27
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2796

      Агасфер 12 минут назад

      Наговорил два ведра чуши,ярко улыбаясь новыми винирами.Ужас.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9214

      Garrincha58 55 минут назад

      и этот человек занимает пост Главы департамента судейства и инспектирования РФС ????, вот она где собака зарыта

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67361

      Рубик Докоян 1 час назад

      Аргументация на уровне руководителей ДСИ." По правилам ФИФА -- красная карточка, но никто в такой ситуации её не даст". У нас свои футбольные правила, а точнее ситуации... Играй "Зенит" с командой " Зубило" правила ФИФА бы работали. У нас для Зенита, Спартака, ЦСКА, Локо и для Ахмата в домашних играх свои правила действуют.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1519

      владимир миронов > Рубик Докоян 9 минут назад

      Эти перечисленные команды "главнюки", как говорил Задорнов.Так уж в нашем государстве повелось, без неприкасаемых не обойдемся.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18954

      gol_kak_sokol > Рубик Докоян 8 минут назад

      В России суверенное судейство назло всяким фифам. (и не только в футболе).

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77082
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67242
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru