Егоров – о судействе Иванова: «Фол Чорлуки – это красная карточка. Но никто ее в такой ситуации ее не даст»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что арбитр Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за работу в матче 22-го тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит» (1:1).

«Фол Чорлуки? Задам вопрос Семаку, он скажет, что это чистая красная карточка. Спрошу у Семина, он ответит «ну какая это красная?» По правилам ФИФА – это красная карточка. Но никто в такой ситуации ее не даст, арбитр поступил правильно.

Что касается ситуации с неназначенным пенальти: если бы передача на игрока «Зенита» прошла, мог быть гол, согласен. Но за секунду оценить эту ситуацию реально тяжело. Я тоже не видел руку, хотя был на стадионе. Неприятно было слышать нелицеприятные слова руководства «Локомотива» о судействе, это их не красит. Если есть вопросы, присылайте факс в РФПЛ. Не надо так высказываться на эмоциях. Это не красит наш футбол. Слуцкий тоже плохо высказался. Посмотрим, во что это выльется в Европе.

У Сергея Иванова за матч «Локомотив» – «Зенит» неудовлетворительная оценка, но он классно прошел матч. Команды его понимали. Поверьте мне, я 110 игр провел. Это был очень сложный момент», – сказал Егоров.

После 22-х туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков. «Локомотив» занимает четвертое место, имея 39 баллов в активе.