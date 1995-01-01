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    Фанаты «Модены» устроили рыбалку на матче Серии D. Они ловили из рва безопасности

    7 апреля в итальянской Серии D состоялся матч между командами «Реджио» и «Модена» (0:0). Фанаты гостей устроили на встрече рыбалку.

    Гостевая трибуна ограждена от поля рвом, чтобы болельщики не имели возможности выбежать на поле. Видео рыбалки на футболе доступно ниже.

    • «Модена» занимает второе место в таблице, «Реджио» – третье.
    • В целях безопасности рвы используются на стадионах, в частности, в Южной Америке.
    • В России подобная мера безопасности не задействована.

    Источник: Твиттер Hooligans TV

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4886

      KLIM777 21 минуту назад

      пришел на футбол, матч посмотрел, рыбки наловил, на следующий матч уже пришел с тараночкой))

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      Рейтинг: +6028

      Cules2013 25 минут назад

      Нужно взять на вооружение в РПЛ)))

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