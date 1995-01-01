Фанаты «Модены» устроили рыбалку на матче Серии D. Они ловили из рва безопасности

7 апреля в итальянской Серии D состоялся матч между командами «Реджио» и «Модена» (0:0). Фанаты гостей устроили на встрече рыбалку.

Гостевая трибуна ограждена от поля рвом, чтобы болельщики не имели возможности выбежать на поле. Видео рыбалки на футболе доступно ниже.

«Модена» занимает второе место в таблице, «Реджио» – третье.

В целях безопасности рвы используются на стадионах, в частности, в Южной Америке.

В России подобная мера безопасности не задействована.