Фанаты «Модены» устроили рыбалку на матче Серии D. Они ловили из рва безопасности

пришел на футбол, матч посмотрел, рыбки наловил, на следующий матч уже пришел с тараночкой))
7 апреля в итальянской Серии D состоялся матч между командами «Реджио» и «Модена» (0:0). Фанаты гостей устроили на встрече рыбалку.
Гостевая трибуна ограждена от поля рвом, чтобы болельщики не имели возможности выбежать на поле. Видео рыбалки на футболе доступно ниже.
- «Модена» занимает второе место в таблице, «Реджио» – третье.
- В целях безопасности рвы используются на стадионах, в частности, в Южной Америке.
- В России подобная мера безопасности не задействована.
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— HooligansTV (@HooligansTV1) 9 апреля 2019 г.