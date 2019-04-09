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    «Спартак»: «Селихов перенес операцию и вернется в строй через четыре недели»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов не поможет команде в ближайших играх.

    В субботу, 6 апреля, футболист получил перелом пальца руки в матче 22-го тура с ЦСКА (0:2).

    Сегодня вратарь перенес операцию. Его полное восстановление займет четыре недели.

    • В воскресенье красно-белые встретятся на выезде с «Ростовом» в 23-м туре Премьер-лиги.
    • В этом сезоне Селихов провел за «Спартак» шесть матчей и пропустил шесть голов.
    • Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17613

      афоня72 53 минуты назад

      Не зря сказал, что Х.й знает, что с рукой!
      А там перелом..

      1
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      Рейтинг: +18956

      gol_kak_sokol 57 минут назад

      Саша поправляйся, а с Ростовом мы по-любому справимся.

      1
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      Рейтинг: +6240

      Serjoga 1 час назад

      Жаль! Косяки от Селихова Ростову не помешали бы!

      0
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      Рейтинг: +14102

      VVM1964 > Serjoga 40 минут назад

      Думаю , что косяки от Песьякова тоже не помешают )))

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