«Спартак»: «Селихов перенес операцию и вернется в строй через четыре недели»

Не зря сказал, что Х.й знает, что с рукой!
А там перелом..
Голкипер «Спартака» Александр Селихов не поможет команде в ближайших играх.
В субботу, 6 апреля, футболист получил перелом пальца руки в матче 22-го тура с ЦСКА (0:2).
Сегодня вратарь перенес операцию. Его полное восстановление займет четыре недели.
- В воскресенье красно-белые встретятся на выезде с «Ростовом» в 23-м туре Премьер-лиги.
- В этом сезоне Селихов провел за «Спартак» шесть матчей и пропустил шесть голов.
- Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.