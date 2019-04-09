«Спартак»: «Селихов перенес операцию и вернется в строй через четыре недели»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов не поможет команде в ближайших играх.

В субботу, 6 апреля, футболист получил перелом пальца руки в матче 22-го тура с ЦСКА (0:2).

Сегодня вратарь перенес операцию. Его полное восстановление займет четыре недели.