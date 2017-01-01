Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «Моих слов в показаниях – один процент. Там не все правдивое»

В суде выступил свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Карен Григорян. Участник процесса уверяет, что его показания, данные на предварительном следствии, фальсифицированы.

«В показаниях моих слов – 1%. Даже на видео нет такого, что написано в тексте. Я такого точно не озвучивал. Следователь писал. Там есть что-то правдивое, но не всe. Это не мои слова.

Я пришeл на первый допрос, был никакой. Мне сказали, что грозит уголовная ответственность. Меня допрашивал какой-то мужчина, следователь, видимо. Другой раз — девушка. Не говорю, что они мне угрожали… Просто говорили, что будет уголовная ответственность, если не так что-то скажешь. Плюс ещe сказалось моe состояние: я два дня не спал, а меня гоняли туда-сюда. Я прочитал, но вникать в слова не мог.

Боялся, что заберут. Меня когда в кабинет позвали, там сидело пять следователей. Начали говорить, что за то, что я в лицо плеснул, кричал матом, мне уголовка грозит. Фамилий не помню. Как я могу это знать? Все эти факторы на голову влияют. Когда подписывал протокол, я не до конца осознавал, что подписываю», – сказал мужчина.

В октябре прошлого года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.

Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).

Игроки частично признали вину.

Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты