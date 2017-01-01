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    Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «Моих слов в показаниях – один процент. Там не все правдивое»

    В суде выступил свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Карен Григорян. Участник процесса уверяет, что его показания, данные на предварительном следствии, фальсифицированы.

    «В показаниях моих слов – 1%. Даже на видео нет такого, что написано в тексте. Я такого точно не озвучивал. Следователь писал. Там есть что-то правдивое, но не всe. Это не мои слова.

    Я пришeл на первый допрос, был никакой. Мне сказали, что грозит уголовная ответственность. Меня допрашивал какой-то мужчина, следователь, видимо. Другой раз — девушка. Не говорю, что они мне угрожали… Просто говорили, что будет уголовная ответственность, если не так что-то скажешь. Плюс ещe сказалось моe состояние: я два дня не спал, а меня гоняли туда-сюда. Я прочитал, но вникать в слова не мог.

    Боялся, что заберут. Меня когда в кабинет позвали, там сидело пять следователей. Начали говорить, что за то, что я в лицо плеснул, кричал матом, мне уголовка грозит. Фамилий не помню. Как я могу это знать? Все эти факторы на голову влияют. Когда подписывал протокол, я не до конца осознавал, что подписываю», – сказал мужчина.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).
    • Игроки частично признали вину.

    Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:34
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4110

      prezent2017 9 минут назад

      Вот так стряпается заказуха!

      0
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      Рейтинг: +1189

      Бабушка Зильзиля 28 минут назад

      Рафик с друзьями быстро прибежали в милицию, говорят: « там человек сознание потерял, сумасшедший». Вот так это было по рассказам Рафика.

      0
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      Рейтинг: +67464

      Рубик Докоян 41 минуту назад

      Блин, ну полные недотёпы, это чтобы мат не употреблять. При допросе следователь предупреждает свидетеля об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Так же и на суде, судья будет предупреждать. Особенно тех, кто не в себе...

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      Рейтинг: +2810

      Агасфер 49 минут назад

      У дебилов и свидетели-полные дебилы! Во что вкладываются народные деньги-это ужас!.Надо всё распускать и начинать с низов,тяжким и длительным трудом.Эти уже отработанный материал.

      1
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      Рейтинг: +350

      Ковастер 1 час назад

      Свидетелей заставляли говорить то , что нужно следствию. Удивляет тот факт , что допрашивали пять человек.

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      Рейтинг: +4829

      mihail200606 1 час назад

      Сразу говори что русский не знаешь..

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      Рейтинг: +525

      amazonaws 1 час назад

      Свидетели стороны Кокорина - ПОДСТАВНЫЕ и гонят всякую ЕРУНДУ, чтобы выгородить хулиганов.

      -1
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      Рейтинг: +2965

      порт > amazonaws 1 час назад

      Да по ходу ты чувак Паковский дружок.

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