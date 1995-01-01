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    Кокорин и Мамаев на суде частично признали свою вину

    Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит первое заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    Футболисты частично признали свою вину.

    «Кокорин не признает хулиганство. Говорит, что бил Пака [Дениса, чиновника Минпромторга], но не Соловчука [Виталия, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой].

    Мамаев тоже утверждает, что хулиганства не было: Пака не бил, Гайсина [Сергея, генерального директора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»] не бил, Соловчука – да», – сообщает телеграм-канал Mash.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1449

      neveldomha 15 минут назад

      Предстоящие события четвертьфинальных матчей померкли от этих новостей. Стоило бы перенести на другой день лигу чемпионов в связи с Пресненским шоу.

      1
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      Рейтинг: +118

      Вальдемар IV 27 минут назад

      избили бы простых смертных даже в розыск не объявили, а тут друга путина и все показательная порка полгода уже

      0
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      Рейтинг: +1395

      ivan-football-fan 58 минут назад

      Соловчука бил, Гайсина бил, Пака не бил.....
      НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?)))))
      "....Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал… Шпака не брал..." (Иван Васильевич меняет профессию)

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      Рейтинг: +2514

      Добрый Бобер > ivan-football-fan 58 минут назад

      Кхм... А ниже почитать? )

      0
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      Рейтинг: +1395

      ivan-football-fan > Добрый Бобер 55 минут назад

      ... а выше?)))
      Вы "отписались" пока я вспоминал ДОСЛОВНО)))

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      Рейтинг: +2514

      Добрый Бобер 1 час назад

      Казань бил, Астрахань бил, Пака... не бил.

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      Рейтинг: +4644

      GoLenaStop 1 час назад

      Хорош петлять. Ответ держать пора.
      Покайтесь от души и заслуженно ....CARRY THAT WEIGHT!

      0
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      Рейтинг: +1395

      ivan-football-fan > GoLenaStop 56 минут назад

      CARRY THAT WEIGHT...while my guitar gently weeps...)))++

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