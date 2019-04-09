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Кокорин и Мамаев на суде частично признали свою вину

9 апреля 2019, 14:20
7

Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит первое заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

Футболисты частично признали свою вину.

«Кокорин не признает хулиганство. Говорит, что бил Пака [Дениса, чиновника Минпромторга], но не Соловчука [Виталия, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой].

Мамаев тоже утверждает, что хулиганства не было: Пака не бил, Гайсина [Сергея, генерального директора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»] не бил, Соловчука – да», – сообщает телеграм-канал Mash.

  • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
  • Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).

Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты

Источник: Телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (7)
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GoLenaStop
1554810286
Хорош петлять. Ответ держать пора. Покайтесь от души и заслуженно ....CARRY THAT WEIGHT!
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Добрый Бобер
1554810655
Казань бил, Астрахань бил, Пака... не бил.
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Вальдемар IV
1554812610
избили бы простых смертных даже в розыск не объявили, а тут друга путина и все показательная порка полгода уже
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neveldomha
1554813358
Предстоящие события четвертьфинальных матчей померкли от этих новостей. Стоило бы перенести на другой день лигу чемпионов в связи с Пресненским шоу.
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Полная Канистра
1554830480
каждый свою главную роль разделил поровну чтобы не обидно было
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zigbert
1554830749
Прошло столько времени а расследование как будто только началось.
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