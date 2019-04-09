Кокорин и Мамаев на суде частично признали свою вину

Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит первое заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

Футболисты частично признали свою вину.

«Кокорин не признает хулиганство. Говорит, что бил Пака [Дениса, чиновника Минпромторга], но не Соловчука [Виталия, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой].

Мамаев тоже утверждает, что хулиганства не было: Пака не бил, Гайсина [Сергея, генерального директора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»] не бил, Соловчука – да», – сообщает телеграм-канал Mash.

В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.

Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).

Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты