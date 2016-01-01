Дембеле оштрафован за беспорядок в арендованном доме в Германии

Форвард«Барселоны» Усман Дембеле оштрафован немецким судом за беспорядок в доме в Дортмунде.

Эти апартаменты он снимал в период выступления за «Боруссию». Дембеле выехал из съемного из дома в 2017 году, но оставил после себя заметный беспорядок. Футболиста обяжут выплатить владельцу дома около 10 тысяч евро.

72-летний владелец дома Герд Вайссберг изначально взыскивал в качестве возмещения нанесенного ущерба 21 тысячу евро.

«Мне позвонили и сказали, что в доме забился туалет. Я приехал туда. В каждой комнате жутко воняло. Было очень сложно избавиться от всего мусора. Ребята, которые там жили, не знали, как выбрасывать мусор – они просто оставляли его в саду», – рассказал Вайссберг.