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    Дембеле оштрафован за беспорядок в арендованном доме в Германии

    Форвард«Барселоны» Усман Дембеле оштрафован немецким судом за беспорядок в доме в Дортмунде.

    Эти апартаменты он снимал в период выступления за «Боруссию». Дембеле выехал из съемного из дома в 2017 году, но оставил после себя заметный беспорядок. Футболиста обяжут выплатить владельцу дома около 10 тысяч евро.

    72-летний владелец дома Герд Вайссберг изначально взыскивал в качестве возмещения нанесенного ущерба 21 тысячу евро.

    «Мне позвонили и сказали, что в доме забился туалет. Я приехал туда. В каждой комнате жутко воняло. Было очень сложно избавиться от всего мусора. Ребята, которые там жили, не знали, как выбрасывать мусор – они просто оставляли его в саду», – рассказал Вайссберг.

    • Вместе с Дембеле в доме жили 10 молодых людей.
    • Иногда дома убиралась лишь мама Усмана, которая приезжала несколько раз в месяц из Парижа.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +12272

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Ребята не знали как выбрасывать мусор???...дальше без комментариев...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +898

      altezzik 1 час назад

      Say no to racism!

      0
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