Безбородов обслужит игру «Ростов» – «Спартак», Вилков рассудит «Зенит» и «Анжи»

Стали известны судьи, которые будут обслуживать игры 23-го тура РПЛ.
На матч «Ростов» – «Спартак» назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Встречу «Зенит» – «Анжи» доверено судить арбитру из Нижнего Новгорода Михаилу Вилкову.
«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Енисей» – «Уфа»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Роман Сафьян (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).
«Арсенал» – «Урал»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
ЦСКА – «Оренбург»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Владимир Енютин (Москва).
«Ахмат» – «Локомотив»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
«Динамо» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Зенит» – «Анжи»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Валентин Мурашов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
«Ростов» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).