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  • Безбородов обслужит игру «Ростов» – «Спартак», Вилков рассудит «Зенит» и «Анжи»

Безбородов обслужит игру «Ростов» – «Спартак», Вилков рассудит «Зенит» и «Анжи»

9 апреля 2019, 17:15
26

Стали известны судьи, которые будут обслуживать игры 23-го тура РПЛ.

На матч «Ростов»«Спартак» назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Встречу «Зенит»«Анжи» доверено судить арбитру из Нижнего Новгорода Михаилу Вилкову.

«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Енисей» – «Уфа»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Роман Сафьян (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).

«Арсенал» – «Урал»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

ЦСКА – «Оренбург»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

«Ахмат» – «Локомотив»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

«Динамо» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Зенит» – «Анжи»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Валентин Мурашов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Ростов» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Локомотив ЦСКА Спартак Ростов Рубин Динамо Крылья Советов Енисей Уфа Арсенал Урал Оренбург Ахмат Анжи Лапочкин Сергей Безбородов Владислав Карасев Сергей Турбин Евгений Вилков Михаил Мешков Виталий Казарцев Василий Волошин Николай
Комментарии (26)
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Axe111
1554826042
Ясно. Победа мясокомбината с нелепого пенальти
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MaxRnD
1554826572
Это просто 3,14здец ! Это что такой вид изощрённого издевательства со стороны РФС ? Может Ростову сразу вдевятером выходить ? Ну а чё тянуть ? Всё-равно этот клоун насудит - "мама не горюй"
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bset
1554826841
Я понять не могу, почему Карасеву дают всякие невнятные матчи? Лучший судья России на данный момент, а судит матч 11-й команды против 16-й.
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Супервайзер
1554826854
Безбородов- один из немногих адекватных судей. Но в этом сезоне ( и в последующих, если пиджак останется у руля Спартака) это похрен. 5-е или 8-е место не важно, веры в Кононова нет.
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amazonaws
1554827556
Безбородова назначили на эту игру по просьбам лукойловских "трудящихся", не за бесплатно, разумеется!!! Безбородов креатура Федуна. Зачем такие коррупционные фокусы устраивает Егоров??? Важно, чтобы Безбородов не скандалил и не помогал Спартаку украсть победу у Ростова. Футбольная общественность должна за этим внимательно следить и не дать Безбородову засудить Ростов. Безбородов может, НАГЛОСТИ у него хватает, придумать пенальти в ворота Ростова или удалить игрока Ростова по надуманным основаниям, а спартаковских будет отмазывать от карточек, удалений и пенальти. Игрокам Ростова надо по правилам встречать спартаковцев в своей штрафной, чтобы Безбородов не придумал пенальти. Червиченко как-то сказал, что Безбородов самый подкупаемый судья в нашем футболе. Хоть чёрта лысого готов ЗАСУДИТЬ, только ПЛАТИ!!! И находятся те, кто за это исправно и щедро платит. Федун ВКЛЮЧИЛ судейский ресурс на всю ДЕНЕЖНУЮ катушку. Для судей настали ЗОЛОТЫЕ времена криминального обогащения. Сезон провален Спартаком и у Федуна осталась только одна надежда на судей! Денег не ЖАЛЕЕТ! В 19 туре ошибся Москалёв в пользу Спартака, НЕ ЗА БЕСПЛАТНО! Лапочкин просто ВНАГЛУЮ засудил Ахмат, согласно цены вопроса. А вспомните Безбородова, когда он помог Спартаку УКРАСТЬ Суперкубок Россси 2017 у Локомотива. Футбол самый КОРРУПЦИОННЫЙ вид спорта. Чиновники от футбола превратили футбол в свою криминальную кормушку. При безобразном судействе Лопочкина, Спартак набирает очередные скандальные очки!!! А ведь я предупреждал - ЖДИТЕ новых скандалов!!!! Сколько ещё надо судейских СКАНДАЛОВ, чтобы до Дюкова, Алаева, Прядкина, Колоскова, Егорова, Левникова, Бутенко и прочих чиновников РФС ДОШЛО, что надо и как можно скорее внедрять систему VAR в нашем российском чемпионате??? Судьи ПРЕДВЗЯТО свистят в пользу московских клубов, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и по новой пошлют скандалить и набивать карманы деньгами дельцов от футбола. Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей! Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить. Честный судья не боится видеоповторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ! Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???
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латунный сепаратист
1554828064
надо отжарить мясо по полной чтоб и судишка непомог .а в этом поможет полный стадион .надо гнать команду вперёд с первой минуты а мясу устроить ад.вся РОССИЯ за РОСТОВ
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vladimir-7
1554828342
Какая разница, кто будет судить матч Ростов-Спартак, Ростов сольет.
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zigbert
1554881796
Пожалуй Казарцев сейчас один из лучших судей.
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vgarakh
1554881928
У Ростова нет шансов, Безбородов засудит, исхожу из многолетних наблюдений.
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Дядя Серёжа
1554881951
Безбородов обслужит... Вилков рассудит... Обслужит выглядит правдивее
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