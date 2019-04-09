Егоров: «Почему Мешков судил «Спартак» с ЦСКА? Кто сильнее, тот и выходит. А кто какую оценку получил – это наша внутренняя кухня»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал, почему матч 22-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (0:2) было доверено судить Виталию Мешкову. По словам руководителя ДСИ, выбор арбитров не всегда зависит лишь от того, как он провели предыдущую игру.

«Почему Мешков был назначен на дерби, который получил плохую оценку за прошлый матч? А откуда вы знаете, что он получил неуд? За это все отвечаю я. Не нужно никого слушать. Кто сильнее, тот и выходит. А кто какую оценку получил – это наша внутренняя кухня.

Вот вы спрашиваете у Кононова, почему он выпустил именно этих игроков? Мы не всегда ориентируемся на оценки. Есть реально очень тяжелые моменты во время матча. А арбитр должен принять решение моментально. Мы не делим игры на дерби или нет. Они все для нас дерби. Поэтому кто сильнее, тот и выходит судить.

Почему не обнародуем оценки? А кому от этого будет лучше? Оценки на сегодняшний момент не совсем объективны. Он может весь матч провести супер-хорошо, но ошибаться с пенальти на 90-й минуте при счете команды 4:0. И он получает плохую оценку за неназначенный пенальти, хотя на ход игры это не повлияло. Что его, теперь расстреливать?

И где вы видели, чтобы УЕФА или ФИФА показывали оценки арбитров? Да, раньше на сайте ПФЛ вывешивали, но сейчас другая система и политика. Мы работаем по судейской конвенции. Публичного доступа нет», – сказал Егоров.