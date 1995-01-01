Семшов – о доме на Рублевке, шашлыках, бане

Тренер «Арсенала» Игорь Семшов дал интервью Sportbox. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О доме на Рублевке

— А чья идея была обосноваться на Рублевке?

— Когда дети были маленькие, мы решили построить дом. Жить на земле приятно, тем более мы из такого времени, когда лето проводили в деревне, у бабушек. Так что земля и огород для нас родное.

— Проект дома сами выбирали?

— Можно сказать, что его строила супруга, она нанимала бригаду. Мне тогда было некогда — играл, карьера была в расцвете. Дом у нас компактный, уютный. Не важно, что он не огромный, главное, что в нем пахнет домом и туда постоянно тянет.

О шашлыках и бане

— Шашлык-то сами готовите?

— Это да! Кстати говоря, этому меня тоже научила супруга — раньше готовила исключительно она.

Да, забыл, очень люблю баню растапливать! Когда собираемся всей семьей, баня — на мне! Топлю, прогреваю, наливаю воду в кадушку. Бассейна к нас нет, его заменяет большая кадка.