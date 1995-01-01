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    Семшов – о доме на Рублевке, шашлыках, бане

    Тренер «Арсенала» Игорь Семшов дал интервью Sportbox. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О доме на Рублевке

    — А чья идея была обосноваться на Рублевке?

    — Когда дети были маленькие, мы решили построить дом. Жить на земле приятно, тем более мы из такого времени, когда лето проводили в деревне, у бабушек. Так что земля и огород для нас родное.

    — Проект дома сами выбирали?

    — Можно сказать, что его строила супруга, она нанимала бригаду. Мне тогда было некогда — играл, карьера была в расцвете. Дом у нас компактный, уютный. Не важно, что он не огромный, главное, что в нем пахнет домом и туда постоянно тянет.

    О шашлыках и бане

    — Шашлык-то сами готовите?

    — Это да! Кстати говоря, этому меня тоже научила супруга — раньше готовила исключительно она.

    Да, забыл, очень люблю баню растапливать! Когда собираемся всей семьей, баня — на мне! Топлю, прогреваю, наливаю воду в кадушку. Бассейна к нас нет, его заменяет большая кадка.

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4650

      KLIM777 47 минут назад

      пожалуй только у Семшова простая русская жена) не модель и не пафосная кашелка) респект)

      2
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      Рейтинг: +65187

      Рубик Докоян 56 минут назад

      Ну хоть баню сам растапливает, а не супруга... ))) Свой дом со всеми удобствами, в хорошем месте, на свежем воздухе -- это мечта многих.

      4
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