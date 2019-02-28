АПЛ. «Арсенал» разгромил «Борнмут», пропустив 1000-й гол на турнире; «Саутгемптон» обыграл «Фулхэм»

Встреча 28 тура чемпионата Англии «Арсенал» – «Саутгемптон» завершилась со счетом 5:1.

В составе хозяев забили хавбеки Месут Озил и Генрих Мхитарян, защитник Лоран Косилеьлни, нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт. За гостей отличился форвард Ли Муссе – его мяч стал 1000-м пропущенным для лондонцев за время выступления в Премьер-лиге.

Команда Унаи Эмери набрала 56 очков и осталась на четвертом месте в турнирной таблице. Игроки Эдди Хоу – 34-мя баллами занимают 12-ю строчку.

Параллельная игра «Саутгемптон» – «Фулхэм» закончилась победой хозяев – 2:0. Хозяева покинули зону вылета, переместившись с 18 места на 17. «Фулхэм» остался на 19-й позиции.

Англия. Премьер-лига. 28 тур

Арсенал – Саутгемптон – 5:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Озил, 4; 2:0 – Мхитарян, 27; 2:1 – Муссе, 30; 3:1 – Мхитарян, 47; 4:1 – Обамеянг, 59; 5:1 – Ляказетт, 78.

Саутгемптон – Фулхэм – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ромеу, 23; 2:0 – Уорд-Проус, 40.

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