Главные новости дня. Мамаев забил семь голов в СИЗО, «Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в Лиге Европы

ФК Бутырка продлила контракт с Мамаевым ещё на два года.)))
«Краснодар» и «Байер» не забили голов друг другу в матче Лиги Европы.
«Арсенал» проиграл БАТЭ в ЛЕ.
В СИЗО-2 «Бутырка» состоялся футбольный матч, в котором семь голов забил Мамаев.
Фанатское движение «Зенита» рассказало о драке с фанатами «Анжи» в Турции.
«Рубин» объявил о завершении карьеры Наваса.
Глава ВТБ рассказал о сделке с «Динамо».
Васильев ушел с поста вице-президента «Монако».
«Атлетико» продлил контракт с Симеоне.
Гамшик покинул «Наполи» ради клуба из Китая.
УЕФА подозревает Рамоса в умышленном получении желтой карточки в игре с «Аяксом».