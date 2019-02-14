Главные новости дня. Мамаев забил семь голов в СИЗО, «Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в Лиге Европы

«Краснодар» и «Байер» не забили голов друг другу в матче Лиги Европы.

«Арсенал» проиграл БАТЭ в ЛЕ.

В СИЗО-2 «Бутырка» состоялся футбольный матч, в котором семь голов забил Мамаев.

Фанатское движение «Зенита» рассказало о драке с фанатами «Анжи» в Турции.

«Рубин» объявил о завершении карьеры Наваса.

Глава ВТБ рассказал о сделке с «Динамо».

Васильев ушел с поста вице-президента «Монако».

«Атлетико» продлил контракт с Симеоне.

Гамшик покинул «Наполи» ради клуба из Китая.

УЕФА подозревает Рамоса в умышленном получении желтой карточки в игре с «Аяксом».