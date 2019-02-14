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    Главные новости дня. Мамаев забил семь голов в СИЗО, «Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в Лиге Европы

    «Краснодар» и «Байер» не забили голов друг другу в матче Лиги Европы.

    «Арсенал» проиграл БАТЭ в ЛЕ.

    В СИЗО-2 «Бутырка» состоялся футбольный матч, в котором семь голов забил Мамаев.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2019 23:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 15 февраля 2019, 01:07

      ФК Бутырка продлила контракт с Мамаевым ещё на два года.)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Владислав Vlad 15 февраля 2019, 10:17

      Пока только на два месяца.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > zigbert 15 февраля 2019, 20:08

      На два месяца - до матча. Сейчас Мамаев показал, что он может помочь ФК Бутырка стать чемпионом. Нужно продлевать контракт.)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Владислав Vlad 15 февраля 2019, 20:53

      Тянуть с этим нельзя а то он может подписать контракт с Лубянкой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 15 февраля 2019, 00:18

      поймал свою игру,- нашел свою команду!!!:))))

      1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 14 февраля 2019, 23:34

      Семь голов,на день ВЛЮБЛЁННЫХ.что-то я не то подумал...

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 февраля 2019, 23:33

      Главные новости Мамай забил в СИЗО,,,,,,,Ну это что спортивный сайт?????Сегодня столько игр а весь день только и пишут как Мамай забил в СИЗО,,,

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