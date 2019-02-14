Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Лаурентис: «Желаю Гамшику успехов в Китае. Двери «Наполи» всегда будут открыты для него»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объявил о достижении договоренности с «Далянь Ифань» о переходе в китайский клуб полузащитника Марека Гамшика.

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 20 миллионов евро.

    «Соглашение с «Далянь Ифань» достигнуто. Я желаю Мареку успехов в Китае. Двери «Наполи» всегда будут открыты для него», – написал Де Лаурентис в твиттере.

    • Словак перешел в неаполитанский клуб из «Брешиа» в 2007 году.
    • За все время Гамшик провел за «Наполи» 520 матчей, записав в свой актив 121 мяч и 111 голевых передач.
    • В составе голубых хавбек выиграл серебряные и бронзовые медали Серии А, Кубок и Суперкубок Италии.

    Источник: Твиттер Аурелио Де Лаурентиса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2019 15:46
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +526

      Randy Ram 15 февраля 2019, 11:58

      эх...так и не привел к чемпионству Наполи...не встал на одну ступень с Марадоной. Хотя по голам обогнал его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 14 февраля 2019, 23:52

      Ну что там Марека то ждёт: по будням- рамэн, сомен, фунчоза, соба. На выходные-доширак,но не спагетти с пастой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 февраля 2019, 15:50

      Мощная статистика, однако. Это где-то по 10 голов и 10 ГП за сезон, в среднем.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11