Де Лаурентис: «Желаю Гамшику успехов в Китае. Двери «Наполи» всегда будут открыты для него»

эх...так и не привел к чемпионству Наполи...не встал на одну ступень с Марадоной. Хотя по голам обогнал его
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объявил о достижении договоренности с «Далянь Ифань» о переходе в китайский клуб полузащитника Марека Гамшика.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 20 миллионов евро.
«Соглашение с «Далянь Ифань» достигнуто. Я желаю Мареку успехов в Китае. Двери «Наполи» всегда будут открыты для него», – написал Де Лаурентис в твиттере.
- Словак перешел в неаполитанский клуб из «Брешиа» в 2007 году.
- За все время Гамшик провел за «Наполи» 520 матчей, записав в свой актив 121 мяч и 111 голевых передач.
- В составе голубых хавбек выиграл серебряные и бронзовые медали Серии А, Кубок и Суперкубок Италии.