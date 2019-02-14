Де Лаурентис: «Желаю Гамшику успехов в Китае. Двери «Наполи» всегда будут открыты для него»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объявил о достижении договоренности с «Далянь Ифань» о переходе в китайский клуб полузащитника Марека Гамшика.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 20 миллионов евро.

«Соглашение с «Далянь Ифань» достигнуто. Я желаю Мареку успехов в Китае. Двери «Наполи» всегда будут открыты для него», – написал Де Лаурентис в твиттере.