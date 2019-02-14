«Ландскрона»: «Турки в Стамбуле нападали на фанатов «Зенита» в компании троих приматов из «Анжи»

Фанатское движение «Зенита» «Ландскрона» сообщило, что болельщики петербуржцев подвергались нападениям в Стамбуле со стороны поклонников «Фенербахче» перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы. Отмечается, что в атаках на фанатов сине-бело-голубых вместе с местными болельщиками принимали участие и фанаты «Анжи».

Игра «Фенербахче» – «Зенит» состоялась во вторник, 12 февраля, и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

«Накануне матча турки повылезали из своих нор и «шакалили» по городу в компании троих приматов из «Анжи». Тактика стандартная: прыжки на малочисленные группы в два-пять человек многократно превышающим составом с применением подручных средств.

В одном из таких инцидентов акционеры прыгнули на двоих, но были разогнаны персоналом одного из кебабов и подъехавшей полицией. Стоит отметить, что это было для них наилучшим исходом, так как всего пять минут отделило их от встречи с карательным отрядом «Зенита».

В конечном итоге ничего стоящего за эти дни турки показать на улицах так и не смогли. А появившаяся в день матча информация о мифическом нападении на автобус является лишь больной выдумкой журналистов и провокацией. Мы знали, куда едем, и были готовы», – говорится в сообщении «Ландскроны».