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    «Ландскрона»: «Турки в Стамбуле нападали на фанатов «Зенита» в компании троих приматов из «Анжи»

    Фанатское движение «Зенита» «Ландскрона» сообщило, что болельщики петербуржцев подвергались нападениям в Стамбуле со стороны поклонников «Фенербахче» перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы. Отмечается, что в атаках на фанатов сине-бело-голубых вместе с местными болельщиками принимали участие и фанаты «Анжи».

    Игра «Фенербахче» – «Зенит» состоялась во вторник, 12 февраля, и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

    «Накануне матча турки повылезали из своих нор и «шакалили» по городу в компании троих приматов из «Анжи». Тактика стандартная: прыжки на малочисленные группы в два-пять человек многократно превышающим составом с применением подручных средств.

    В одном из таких инцидентов акционеры прыгнули на двоих, но были разогнаны персоналом одного из кебабов и подъехавшей полицией. Стоит отметить, что это было для них наилучшим исходом, так как всего пять минут отделило их от встречи с карательным отрядом «Зенита».

    В конечном итоге ничего стоящего за эти дни турки показать на улицах так и не смогли. А появившаяся в день матча информация о мифическом нападении на автобус является лишь больной выдумкой журналистов и провокацией. Мы знали, куда едем, и были готовы», – говорится в сообщении «Ландскроны».

    Источник: Страница «Ландскроны» во «Вконтакте»

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    14.02.2019 16:34
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 15 февраля 2019, 09:39

      Хорошо что это были приматы а не фанаты

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 14 февраля 2019, 22:31

      И это говорят самые невоспитанные болельшики, русские болельшики с нерусским названием фан-движения

      -3
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      Рейтинг: +1902

      lek! > ухоженный крокодил 15 февраля 2019, 14:41

      Слыш уё бок , на ЧМ 2018 россия показала , сколько проституток живет на ее территории , и сколько мужчин в ней же. Так что наведи порядок у себя терпила. Вы хуже животных , потом на других показывай.

      0
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      Рейтинг: +160

      Varnes > Avaretz 15 февраля 2019, 14:58

      Учи матчасть, спортсмен.
      Ландскрона - это старое (Шведское) название участка земли в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

      2
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > ухоженный крокодил 16 февраля 2019, 21:30

      А ты свечку держал? Или ты видел как он это делал? Скорей всего нет, а значит вы дядя пустозвон!

      0
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      Рейтинг: +1902

      lek! > ухоженный крокодил 18 февраля 2019, 09:00

      ******** , Я давно все это прошел .Если другого не чего сказать закрой одно место и прогуляйся.

      0
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      Рейтинг: +1902

      lek! > ухоженный крокодил 18 февраля 2019, 15:01

      ВАШЕ ДЕЛАТЬ ПИСАТЬ ПИСУНЫ , КРОМЕ ЭТОГО ВЫ НИ НА ЧТО НЕ СПОСОБНЫ , ВОЗДУХАНЫ.

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      Рейтинг: +1902

      lek! > ухоженный крокодил 18 февраля 2019, 17:25

      По поводу грамотности , лучше бы помолчал . Кроме овец, ТЫ больше не с кем не спал по моему . Пойди поймай воздух.

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      Рейтинг: +1902

      lek! > ухоженный крокодил 19 февраля 2019, 08:57

      Школота )))) вот это МЫ еще в детстве проходили . Иди да на...й очкошник .

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      Рейтинг: +1902

      lek! > ухоженный крокодил 19 февраля 2019, 08:57

      Ты хоть сам в это веришь , Я тебя обосу ТЫ еще спасибо скажешь ублюдок.

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      Рейтинг: +1902

      lek! > ухоженный крокодил 22 февраля 2019, 10:28

      Быстро же ты вернулся с *** . Ты пусто слов , это могу на 100% утверждать.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 февраля 2019, 21:30

      Семеро одного не боятся !

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 февраля 2019, 20:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Языком питерских приматов рассказано о взаимоотношениях со стамболийскими приматами.А чечены наверняка беглые,потомки инсургентов девяностых.Обратитесь к Ахматычу,он их накажет.

      -4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Агасфер 14 февраля 2019, 20:56

      как то необычненько для тебя...((((
      и про приматов,и про чеченов..из "Анжи"..

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 февраля 2019, 20:09

      Карательный отряд - это хорошо!

      4
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      ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Вот оно чё Михалыч 15 февраля 2019, 00:08

      Нет, до фашистов они не дотянули. Просто гопота с Юго-запада и Ржевки.

      -2
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > Вот оно чё Михалыч 15 февраля 2019, 00:12

      А тебя еще не подвергли химической кастрации с последующей вивисекцией? Непорядок и недоработка.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > Вот оно чё Михалыч 16 февраля 2019, 23:48

      Эбанько, удавись своей слюной.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > ухоженный крокодил 16 февраля 2019, 23:50

      С такими предложениями тебе надо обратиться в тусовку типа Баскова и ему подобных. Там это оценят. И я тебя не е**л, дегенерат.

      0
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      Рейтинг: +20

      Selenidera 14 февраля 2019, 19:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Приматы","карательный отряд" зенитовские фашики в своём репертуаре.

      -5
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 14 февраля 2019, 19:14

      Животные

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 февраля 2019, 18:39

      Посвятить жизнь этой уй не? Выбор неудачников, на мой взгляд.

      9
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > la verdad 14 февраля 2019, 18:57

      Раньше на Руси ,был такой обычай ,битва стенка на стенку.Но дрались строго по правилам.А сейчас простое хулиганство,в Англии с ним покончили на раз.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > александр п 14 февраля 2019, 20:26

      Сказочник...Во-первых,это их эксклюзив-фанаты.Во-вторых,боролись они с ними пару десятилетий(даже внедряя в движение агентов).В-третьих,выезжая со своего островка,они сразу становятся привычным быдлом,как в Марселе. Это в России они были мирные-мирные! Но у нас -"тоталитаризЬм!"

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Агасфер 14 февраля 2019, 20:35

      Покончили с ними на раз,просто запретив посещать матчи,а также запретив выезжать за границу.Иначе в Марселе был бы другой расклад.

      0
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 14 февраля 2019, 18:28

      Молодцы, что были готовы! Рад за фанов Зенита, что всё обошлось более-менее нормально. """""

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      Рейтинг: +3609

      александр п > DOCTOR PENALTY 14 февраля 2019, 18:44

      Турки в основном отличный народ, но некоторые из них что такое честная драка не понимают,могут пырнуть ножом.

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > александр п 15 февраля 2019, 08:59

      Везде есть такие.Сами русские могут провоцировать( я не про данную ситуацию) и был случай, когда просто уговорил турка не пиз..деть нашего туриста, который почувствовать "королём" и надменно разговаривал , как с рабом с обслуживающим турком, который бесплатно поставил нам кальян.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 18:23

      Кому футбол, а кому махач, был бы повод.

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Рубик Докоян 15 февраля 2019, 00:14

      Журналисты думали-думали что написать про игру Зенита, а писать-то нечего. Потому что игры вчера по сути дела не было. Вот и решили опубликовать фанатские бредни, и это сработало. Все читают и комментируют.

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