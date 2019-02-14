Лига Европы. «Арсенал» проиграл БАТЭ, «Севилья» выиграла у «Лацио»

«Арсенал» проиграл БАТЭ в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 0:1. В концовке встречи при счете 0:1 у английской команды был удален нападающий Александр Лаказетт.

В другом матче «Севилья» обыграла «Лацио» – 1:0.

Результаты других матчей:

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Лацио (Италия) – Севилья (Испания) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Бен-Йеддер, 22.

БАТЭ (Белоруссия) – Арсенал (Англия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Драгун, 45.

Удаление: нет – Лаказетт, 85.

Галатасарай (Турция) – Бенфика (Португалия) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сальвио (с пенальти), 27; 1:1 – Луиндама, 54; 1:2 – Сеферович, 64.

Олимпиакос (Греция) – Динамо (Украина) – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Хассан, 9; 1:1 – Буяльский, 28; 2:1 – Диас, 40; 2:2 – Вербич, 90.

Рапид (Австрия) – Интер (Италия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Мартинес (с пенальти), 39.

Ренн (Франция) – Бетис (Испания) – 3:3 (2:2)

Голы: 1:0 – Юну, 2; 2:0 – Гарсия (в свои ворота), 2:1 – Ло Сельсо, 32; 3:1 – Бен Арфа (с пенальти), 45+3; 3:2 – Сидней, 62; 3:3 – Лайнес, 90.

Славия (Чехия) – Генк (Бельгия) – 0:0

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