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    Лига Европы. «Арсенал» проиграл БАТЭ, «Севилья» выиграла у «Лацио»

    «Арсенал» проиграл БАТЭ в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 0:1. В концовке встречи при счете 0:1 у английской команды был удален нападающий Александр Лаказетт.

    В другом матче «Севилья» обыграла «Лацио» – 1:0.

    Результаты других матчей:

    Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

    Лацио (Италия) – Севилья (Испания) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Бен-Йеддер, 22.

    БАТЭ (Белоруссия) – Арсенал (Англия) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Драгун, 45.

    Удаление: нет – Лаказетт, 85.

    Галатасарай (Турция) – Бенфика (Португалия) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сальвио (с пенальти), 27; 1:1 – Луиндама, 54; 1:2 – Сеферович, 64.

    Олимпиакос (Греция) – Динамо (Украина) – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Хассан, 9; 1:1 – Буяльский, 28; 2:1 – Диас, 40; 2:2 – Вербич, 90.

    Рапид (Австрия) – Интер (Италия) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Мартинес (с пенальти), 39.

    Ренн (Франция) – Бетис (Испания) – 3:3 (2:2)

    Голы: 1:0 – Юну, 2; 2:0 – Гарсия (в свои ворота), 2:1 – Ло Сельсо, 32; 3:1 – Бен Арфа (с пенальти), 45+3; 3:2 – Сидней, 62; 3:3 – Лайнес, 90.

    Славия (Чехия) – Генк (Бельгия) – 0:0

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    14.02.2019 22:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 10:13

      Из всех пар пожалуй самый неожиданный результат.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6

      vanverff 15 февраля 2019, 00:15

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      0
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    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 14 февраля 2019, 23:30

      Ай де БАТЕ !!!

      3
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 14 февраля 2019, 23:18

      но даже если не пройдут, месть за те 2:10 состоялась)

      0
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 14 февраля 2019, 23:17

      теперь батэ можно пригласить моуриньо, поставить в лондоне через неделю автобус и спокойно пройти дальше)))

      3
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 14 февраля 2019, 23:14

      БАТЭ сегодня показали что такое правильный настрой и сильная мотивация, очень рад за них, но как болельщик Арсенала разочарован игрой своей команды, в особенности решениями тренера. Не понятно почему, играл весь матч Айвоби, который, как мне показалось, ни разу нормально не принял мяч. Оставлять Мхитаряна, только восстановившегося от травмы. Похоже что к концу сезона Арсенал скатится в середину таблицы, если не будет качественных перемен в тактике

      2
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 14 февраля 2019, 23:13

      нууу. бульбаши картохи знатно накопали...

      2
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 14 февраля 2019, 23:01

      баттэээээ , ну все-равно приятно выиграть, но все знают что в лондоне будет 3-0, 4-0, где-то так

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 14 февраля 2019, 22:57

      Ну что же, БАТЭ с очередной сенсацией, молодцы!

      9
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