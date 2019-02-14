Лига Европы. «Краснодар» сыграл вничью с «Байером»

Краснодар показал достойную игру. Мало кто ожидал от них такого результата. Если так же будут играть в ответной игре ,можно надеяться на положительный исход.
«Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в первом матче 1/16 финале Лиге Европы – 0:0.
Ответная встреча пройдет 21 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
Краснодар (Россия) – Байер (Германия) – 0:0
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спайич, Вандерсон, Ольссон (Сулейманов, 71), Классон, Перейра (Голубев, 81), Каборе, Игнатьев, Стоцкий, Петров.
«Байер»: Градецки, Та, Свен Бендер (Драгович, 83), Бейли (Аларио, 80), Брандт, Внделл, Арангис, Вайзер, Хаверц, Фолланд, Белльараби.
Предупреждения: Перейра, 74; Сулейманов, 79 – нет.