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    Лига Европы. «Краснодар» сыграл вничью с «Байером»

    «Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в первом матче 1/16 финале Лиге Европы – 0:0.

    Ответная встреча пройдет 21 февраля.

    Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

    Краснодар (Россия) – Байер (Германия) – 0:0

    «Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спайич, Вандерсон, Ольссон (Сулейманов, 71), Классон, Перейра (Голубев, 81), Каборе, Игнатьев, Стоцкий, Петров.

    «Байер»: Градецки, Та, Свен Бендер (Драгович, 83), Бейли (Аларио, 80), Брандт, Внделл, Арангис, Вайзер, Хаверц, Фолланд, Белльараби.

    Предупреждения: Перейра, 74; Сулейманов, 79 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    14.02.2019 22:49
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 10:10

      Краснодар показал достойную игру. Мало кто ожидал от них такого результата. Если так же будут играть в ответной игре ,можно надеяться на положительный исход.

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 15 февраля 2019, 09:44

      Кто сможет после такой игры кинуть камень в огород быков? Не ошибаются только те, кто не играет на таком уровне. Севилья, Байер, игра практически на равных. Команде 10 лет всего, ни фанатов (Спартак, Зенит ЦСКА, Ростов) ни умеющих петь болельщиков пока нет. Все только начинается. В составе на поле 3 воспитанника, и вся скамейка из академиков. Биток на ревущем стадионе. По моему так строятся настоящие команды.
      Даже если и не победят там, но покажут характер, можно ставить зачет.
      В стране появляется еще одна классная команда имеющая болельщиков не только в регионе, но и далеко за его пределами.
      Пожелаем парням удачи!!!

      9
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Retiremen_VMF 15 февраля 2019, 12:00

      Да мне кажется , наверное многие и согласятся уже однозначно уже появилась команда которая входит в верхнюю элиту нашей премьер-лиги, прошу других не обижаться -объективность есть объективность.

      5
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > Retiremen_VMF 15 февраля 2019, 12:10

      Я Вам даже больше скажу, Краснодар сейчас реально сильнее по игре всех наших топов.. И чемпионство заслужили..

      2
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Рубинище 15 февраля 2019, 12:32

      Для тебя как поклонника Рубина. Упаси бог повторить Краснодару путь Рубина, как взлетела команда- чемпионство, победа над Барсой в ее стенах, ну думалось надолго как сейчас хоккей, волейбол , да и баскетбол в Казани, а нет- что случилось с Рубином футбольным, ведь республика, а финансирование спорта игрового полностью практически идет из республиканского бюджета, не является дотационной в отличии от многих.

      1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > zritelx 15 февраля 2019, 12:59

      Из всего, что может произойти негативного с клубом, это финансовые проблемы Галицкого. Будем надеяться, что его гений не позволит такому случится....

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Retiremen_VMF 15 февраля 2019, 13:08

      Все таки Краснодарский край богатый регион ,но от Кубани практически отказались, честно скажу , насторожила продажа Галицким Магнита, руководству края здравого ума побольше бы , бывшего Ткачева на совещании за рюмкой в самолете видели, симптоматично к сожалению..

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 15 февраля 2019, 09:10

      Не забили конечно минус ,но и не пропустили это плюс.Теперь в ответке надо забить и немцам надо 2 забивать.И это они понимают.Так что можно сказать: не худший результат перед выездом.

      7
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 15 февраля 2019, 06:52

      Однозначно, за Краснодар не стыдно, да матча удивлялся тому, что многие эксперты соперника ставили в фавориты, наш клуб при удачной реализации должен был бы выигрывать, не хватало Ари, чуть-чуть разочаровал Игнатьев, перебрали ему с хвалебными авансами за первую часть чемпионата, а так только положительные эмоции,не будет забывать и про удачу в ответной игре.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > zritelx 15 февраля 2019, 11:40

      Меня Игнатьев не впечатлял никогда,ничего выдающегося,ни дриблинга,ни удара ,ни скорости ,ни игры головой.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 15 февраля 2019, 05:19

      Достойно сыграли южане..очень достойно.Жаль что не забили.Нужно однозначно восполнить этот пробел в ответном матче и желательно в победном для себя.Хотя будет очень непросто.Немцы сильный соперник.Будем надеяться на лучшее.Удачи Краснодар!

      9
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Krossmen73 15 февраля 2019, 10:18

      может всё то,что не залетело Байеру в первом матче,отгрузят во втором?

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > gosproektikabinet 15 февраля 2019, 22:00

      быки,по игре смотрятся пока лучше всех...тем интереснее наш чемп...

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > SPACE TRUCKIN 16 февраля 2019, 04:52

      Дай то бог чтобы в Неметчине Фортуна была к нам лицом!Забивать нужно в любом случае.И желательно не один мяч.Краснодару вполне по силам пройти в следующий круг.А там глядишь и аппетиты разыграются у парней...

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      Рейтинг: +87

      ЧаплиN 15 февраля 2019, 02:23

      Не первый раз на стадионе смотрим, ещё ни разу не было стыдно за команду!!! Спасибо парни

      6
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      Рейтинг: +11219

      knikos 15 февраля 2019, 01:40

      Как всё-таки красиво играет Краснодар ! С удовольствием посмотрел игру , но ...забивать надо ! Такое чувство было , что Краснодар , в отличие от Зенита , не первую официальныю игру в сезоне провёл. Ну чуть физика , мал-мал , а игроцкий уровень явно не из февраля. Семаку на заметку !!!

      7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 февраля 2019, 01:06

      Неплохо играли, но будет еще ответная игра. Вот где надо будет выкладываться.

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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 15 февраля 2019, 01:04

      Все будет хорошо. В основе появляется молодежь,обкатается и проявит себя с самой лучшей стороны. А в гостях все может быть, примеров масса. И будем надеяться на лучший исход.

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      Рейтинг: +5873

      maygli 15 февраля 2019, 00:21

      Главное не пропустили на своём поле.

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