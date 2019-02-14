«Атлетико» объявил о продлении контракта с Симеоне

«Атлетико» в своем твиттере объявил о продлении контракта с главным тренером Диего Симеоне.

Соглашение со специалистом рассчитано до июля 2022 года. Предыдущий договор истекал в середине 2020-го.

Аргентинец возглавил мадридцев в декабре 2011 года. За более семь с небольшим лет «Атлетико» под его руководством выиграл Примеру, Кубок и Суперкубок Испании, дважды победил в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА и два раза вышел в финал Лиги чемпионов.

В текущем сезоне мадридцы после 23-х туров занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на семь очков.

L’Equipe: Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер в топ-5 европейских лигах. Его зарплата – 3,3 миллиона в месяц