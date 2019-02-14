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    «Атлетико» объявил о продлении контракта с Симеоне

    «Атлетико» в своем твиттере объявил о продлении контракта с главным тренером Диего Симеоне.

    Соглашение со специалистом рассчитано до июля 2022 года. Предыдущий договор истекал в середине 2020-го.

    Аргентинец возглавил мадридцев в декабре 2011 года. За более семь с небольшим лет «Атлетико» под его руководством выиграл Примеру, Кубок и Суперкубок Испании, дважды победил в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА и два раза вышел в финал Лиги чемпионов.

    В текущем сезоне мадридцы после 23-х туров занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на семь очков.

    L’Equipe: Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер в топ-5 европейских лигах. Его зарплата – 3,3 миллиона в месяц

    Источник: Твиттер «Атлетико»

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    14.02.2019 18:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +905

      VVadic 14 февраля 2019, 19:28

      Супер! Борьба за ЛЧ продолжается!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 19:10

      Даже трудно себе представить где будут "матрасники" без Симеоне ?... Но хотелось и его увидеть у руля иного топ-клуба.

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      Рейтинг: +110

      karamaltyk > Рубик Докоян 14 февраля 2019, 19:18

      Поддерживаю. Для меня Диего и Атлетико-это единый организм

      2
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