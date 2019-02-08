L’Equipe: Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер в топ-5 европейских лигах. Его зарплата – 3,3 миллиона в месяц

Французской издание L’Equipe опубликовало список из самых высокооплачиваемых тренеров в пяти самых престижных европейских чемпионатах.

В Испании лидером по зарплате является Диего Симеоне («Атлетико») – 3,3 миллиона евро в месяц (до вычета налогов).

В АПЛ больше всех зарабатывает Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 1,9 миллиона. В Серии А лидирует Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 1,14 миллиона.

Самый высокооплачиваемый тренер в Бундеслиге – Нико Ковач («Бавария», 580 тысяч), во Франции – Томас Тухель («ПСЖ», 420 тысяч).