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    L’Equipe: Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер в топ-5 европейских лигах. Его зарплата – 3,3 миллиона в месяц

    Французской издание L’Equipe опубликовало список из самых высокооплачиваемых тренеров в пяти самых престижных европейских чемпионатах.

    В Испании лидером по зарплате является Диего Симеоне («Атлетико») – 3,3 миллиона евро в месяц (до вычета налогов).

    В АПЛ больше всех зарабатывает Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 1,9 миллиона. В Серии А лидирует Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 1,14 миллиона.

    Самый высокооплачиваемый тренер в Бундеслиге – Нико Ковач («Бавария», 580 тысяч), во Франции – Томас Тухель («ПСЖ», 420 тысяч).

    Источник: L’Equipe

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    08.02.2019 12:39
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 8 февраля 2019, 16:40

      после указания зп Ковача смайлик?

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 16:04

      Зидан в Реале наверное получал не меньше.

      2
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 8 февраля 2019, 14:47

      Нифига себе , симеоне хорош конечно.. видимо таким образом его удержать пытались ,но зарабатывает он, походу, больше любого из своих подопечных)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 февраля 2019, 14:05

      Думаю в МС и ПСЖ зарплата в конвертах. То есть в чемоданах )))

      2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 8 февраля 2019, 13:24

      симеоне со своим гнилым защитным стилем сильно переоценен! За что такая зп?) За победу в ЛЕ? В чемпионате в лучшем случае 2-е место, в ЛЧ тоже самое......! Автобус из 11 игроков настолько рентабелен?)))

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > diadushka 8 февраля 2019, 17:05

      До Симеоне Атлетико был гроза ЛЕ, при Симеоне - гроза ЛЧ, команда с которой никто не хочет играть. Почувствуйте разницу. Матрасы - чисто тренерская команда, уйдёт Диего - и команда посыплется. Поэтому и ценят его так.

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 февраля 2019, 13:21

      Цифры сильно занижены, не знаю, где их откопали и кто такую дичь опубликовал, если тот же Маур в МЮ до вычета налогов получал от 15 до 18 миллионов, при этом он не был самым высокооплачиваемым тренером АПЛ...

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > ivanthebest 8 февраля 2019, 13:22

      это в год! а тут приведены цифры в месяц

      4
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 8 февраля 2019, 12:43

      Симеоне своё бабло отрабатывает.

      5
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 8 февраля 2019, 12:42

      Неожиданно.

      1
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