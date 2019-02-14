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    В матче в «Бутырке» Мамаев забил семь голов

    В четверг, 14 февраля, в СИЗО-2 «Бутырка» прошел футбольный матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Игра закончилась победой команды в желтых манишках со счетом 8:7. Футболист провел за каждую из сторон по одному тайму и забил семь мячей. Три – за желтых и четыре – в составе зеленых.

    Заключенные [сокамерники Мамаева] сыграли два тайма по 20 минут в формате шесть на шесть.

    • В октябре Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким был арестован на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве.
    • 8 декабря Тверской суд Москвы продлил содержание всех четверых в СИЗО еще на два месяца.
    • 6 февраля срок ареста был продлен до 8 апреля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.02.2019 15:20
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +367

      gigs84 14 февраля 2019, 23:57

      А вообще заканчивали бы этот цирк, дали им пару лет условно и выпустили. Надо на судью в суд подавать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 14 февраля 2019, 23:54

      Да он в отличной форме!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 февраля 2019, 20:42

      Теперь надо ждать ответа от Кокорина.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 14 февраля 2019, 17:33

      жаль, трансферное окно уже закрыто. Какие нибудь гранды могли бы приобрести его.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 14 февраля 2019, 16:18

      В отличие от двух маменькиных сынков Паша нормальный мужик, умеет держать удары судьбы. Не ноет, не жалуется на ножки, не строит идиотские лыбы. Его бы сейчас в "штрафники", да сразу с немцами в бой! Прям сегодня вечером)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg > ЮНик 14 февраля 2019, 16:23

      А на рожу смотришь пи...ор пи.....ром))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > RotBerg 14 февраля 2019, 16:41

      А вечером его будет ждать некий Валентин))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > RotBerg 14 февраля 2019, 16:58

      Тебе виднее. Меня женские рожи интересуют. Жена его, Алана, ничего так...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 февраля 2019, 16:09

      Наконец нашёл себя в футболе и свою команду. Не то что паралимпиец Коко.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 14 февраля 2019, 16:01

      В зачёт клуба им.Федотова.

      2
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      Рейтинг: +718

      ДВС > Олег Колесов 14 февраля 2019, 18:42

      В СИЗО 1 за 2.

      3
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      Рейтинг: +644

      кран 14 февраля 2019, 15:49

      Нашел свой уровень)

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 февраля 2019, 15:44

      Вот пускай и играет,,,,,

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 февраля 2019, 15:32

      нормас нашел своё место и думаю его ждёт головокружительная карьера за этот клуб!))

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