В матче в «Бутырке» Мамаев забил семь голов

В четверг, 14 февраля, в СИЗО-2 «Бутырка» прошел футбольный матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Игра закончилась победой команды в желтых манишках со счетом 8:7. Футболист провел за каждую из сторон по одному тайму и забил семь мячей. Три – за желтых и четыре – в составе зеленых.

Заключенные [сокамерники Мамаева] сыграли два тайма по 20 минут в формате шесть на шесть.