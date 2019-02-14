В матче в «Бутырке» Мамаев забил семь голов

А вообще заканчивали бы этот цирк, дали им пару лет условно и выпустили. Надо на судью в суд подавать.
В четверг, 14 февраля, в СИЗО-2 «Бутырка» прошел футбольный матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Игра закончилась победой команды в желтых манишках со счетом 8:7. Футболист провел за каждую из сторон по одному тайму и забил семь мячей. Три – за желтых и четыре – в составе зеленых.
Заключенные [сокамерники Мамаева] сыграли два тайма по 20 минут в формате шесть на шесть.
- В октябре Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким был арестован на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве.
- 8 декабря Тверской суд Москвы продлил содержание всех четверых в СИЗО еще на два месяца.
- 6 февраля срок ареста был продлен до 8 апреля.