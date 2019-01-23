Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шведский полузащитник «Ростова» Салетрос недоволен лимитом на легионеров в РПЛ

    Шведский легионер «Ростова» Антон Салетрос пожаловался на лимит легионеров в РПЛ, из-за которого он получает мало игровой практики.

    «Это был действительно тяжелый переход от шведского футбола к физическому и чуть более прямолинейному российскому. В начале я играл довольно много и был вполне доволен, но со временем стал появляться на поле все реже.

    Иногда я не попадал в состав из-за конкуренции, иногда — из-за лимита на легионеров. В моей карьере всегда было иначе. Жаль, что не получил больше шансов проявить себя. Тем не менее, нужно работать и двигаться дальше. Если не получится заиграть в «Ростове», нужно будет искать другую команду, но сейчас об этом речи нет», — заявил швед.

    • 22-летний полузащитник перешел в «Ростов» из АИКа летом 2018 года.
    • За первую часть сезона швед сыграл 6 матчей в РПЛ и 3 — в Кубке России.
    • В последних шести матчах чемпионата перед зимним перерывом Салетрос участия не принимал.

    Источник: Fotbollskanalen

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2019 06:43
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 23 января 2019, 22:40

      Скорее всего в состав Антону уже не пробиться.Подписав Еременко,а на подходе еще и Попов,места Антохе не будет.Лимит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 января 2019, 10:33

      терпение и ещё раз терпение викинг такова наша доля в нашем футболе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 10:22

      Еще и играть надо лучше.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 23 января 2019, 10:00

      если ьы не было лимита, то играли бы всякие салетросы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 23 января 2019, 06:47

      Путлеру жалуйтесь, он порешает, как порешал за сборную России на ЧМ 2018

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +905

      VVadic > BlackMurder 23 января 2019, 08:26

      Привет кастрюля. :)

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11