Шведский полузащитник «Ростова» Салетрос недоволен лимитом на легионеров в РПЛ

Шведский легионер «Ростова» Антон Салетрос пожаловался на лимит легионеров в РПЛ, из-за которого он получает мало игровой практики.

«Это был действительно тяжелый переход от шведского футбола к физическому и чуть более прямолинейному российскому. В начале я играл довольно много и был вполне доволен, но со временем стал появляться на поле все реже.

Иногда я не попадал в состав из-за конкуренции, иногда — из-за лимита на легионеров. В моей карьере всегда было иначе. Жаль, что не получил больше шансов проявить себя. Тем не менее, нужно работать и двигаться дальше. Если не получится заиграть в «Ростове», нужно будет искать другую команду, но сейчас об этом речи нет», — заявил швед.