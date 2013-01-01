Главные новости дня. Юсупов расторг контракт с «Ростовом», Фабрегас перешел в «Монако»

«Барселона» может продать Коутиньо ради приобретения Неймара.

«Зенит» предложил «Бенфике» 16 миллионов за Гримальдо. Его хотят купить «Ювентус», «МЮ», «Наполи» и «Тоттенхэм».

УЕФА дисквалифицировал Мюллера на две игры за удар Тальяфико. Игрок пропустит матчи с «Ливерпулем».

«Челси» предложил 55 миллионов за Бареллу. Ранее сообщалось, что лондонцы отказались от итальянца и купят Паредеса.

«Надеемся, тренеры из нас выйдут такие же удачные, как и игроки». Березуцкие дали интервью «Витессу» по-английски.

Юсупов расторг контракт с «Ростовом» и вернется в «Динамо».

Боккетти рассказал о слухах об уходе из «Спартака», российском гражданстве, инциденте в Шереметьево, Каррере, пиццерии, Промесе.

Фабрегас перешел в «Монако».