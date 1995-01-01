Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Юсупов расторг контракт с «Ростовом» и вернется в «Динамо»

    Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов расторг контракт с клубом. Об этом сообщил журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале «А там не надо было забивать?».

    По информации источника, 29-летний футболист присоединится к «Динамо», за которое уже выступал с 2011-го по 2015 год.

    • Хавбек перешел в ростовский клуб из «Зенита» прошлым летом.
    • В текущем сезоне Юсупов провел за желто-синих 16 встреч, записав в свой актив один гол и три результативные передачи.

    Источник: Телеграм-канал «А там не надо было забивать?»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:55
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2314

      Yurok161 7 минут назад

      Юсупов после травмы ничего не показывал.На его место нужен более качественный игрок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4014

      hevbn 28 1 час назад

      На мой взгляд Артур это очень хороший пример того что с молодыми игроками делает лимит , когда Юсупов только начинал он был достаточно перспективным игроком , но я считаю, что именно из-за того что место на поле ему было гарантировано не только профессиональными навыками , но прежде всего паспортом именно из-за этого он в свое время не стал прогрессировать потому что , а зачем , место на поле и хорошая зарплата и так были гарантированны. Это только единицы умудряются хотеть прогрессировать в футбольном плане когда и так у них всё не плохо , а потом люди которые принимали лимит удивляются почему у нас молодёжные сборные редко когда могут попасть на турнир соответствующего возраста . Для меня всегда было не понятно как можно не видеть связь между лимитом и деградацией нашего молодёжного футбола.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +354

      o33uk > hevbn 28 1 час назад

      Ещё один лимитчик.
      Вот ты Спартаковец скажи мне, вот есть у вас игрок Ташаев который буквально в начале 2018 года выстрелил даже в сборную вызвали вроде карьера начала развиваться и вроде всё хорошо. Но вдруг Спартаку понадобился этот молодой игрок, я не знаю зачем(хотя мне кажется что это месть за проигрыш), но Федун вокруг этого шуму устроил положил 2млн$ оклада обещал золотые горы лигу чемпионов и тд.. И вот что мы видим щас, клубу он по сути не нужен, игровой практики нет, будущее непонятное зато бабла много.
      Так вот ты мне скажи причём здесь лимит когда такие Спартаки и Зениты сами создают эти ситуации, а потом жалуются что молодёжи нет(у Юсупова история похожа переход в Зенит заоблачные высоты а в итоге хрен с маслом)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4014

      hevbn 28 > o33uk 57 минут назад

      Я кстати никогда не понимал почему Ташаева считали очень хорошим игроком , по моему он был слишком переоценен в Динамо , а что касается перехода его в Спартак не один клуб в мире не может быть гарантирован от ошибок в трансферах , ошибаются все клубы в мире, а то что наши клубы тратят слишком большие деньги на покупку игроков это тоже безусловно проблема , но ни чуть не большая чем лимит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +354

      o33uk > hevbn 28 53 минуты назад

      ))) Так всё-таки 2млн. ему положили потому что на этой позиции не было игрока с паспортом РФ или по каким то другим причинам(ошибка или нет мне вообще до Лампы). Так вот контракт ему дали по причине своей дури и сейчас за это платить будут так что лимит здесь не причём.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +354

      o33uk > hevbn 28 47 минут назад

      Лимит нужен, если его сейчас убрать то моментально сложится ситуация Испанской лиги или Англии где 3-4 команды за что то борются, а остальные так для мебели.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4014

      hevbn 28 > o33uk 40 минут назад

      Я двумя руками и двумя ногами за то чтобы наш чемпионат по игре и прежде всего по внутренней интриги в каждом матче напоминал ту же Англию или Испанию , а то в большинстве наших матчей интрига заключается в том будут ли опасные моменты , не говоря уже о голах или не будут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +354

      o33uk > hevbn 28 31 минуту назад

      Да я вот прям уверен что ты каждый день просматриваешь игры какой нить Сасуола против Асасуны или Кристал Пэлас против Вест Бромвича, ты эти чемпы оцениваешь исходя из того что тебе показывают МЮ против Ман сити ,Ливер против Челси, Барса-Реал и тд. ,т.е. именно 3-4 клуба то о чём я говорил, остальное там неважно и никому не интересно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4014

      hevbn 28 > o33uk 10 минут назад

      Не поверишь , но я как раз таки люблю смотреть такие команды как Сасуола ,Эвертон , Бетис и как раз таки и в этом всё и дело, что условный матч Сасуола - Аталанта на много интересней смотреть , чем Оренбург-Рубин как раз таки в нашем чемпионате по настоящему интересно смотреть 2-3 матча в тур не больше , а например в Германии как правило 6-7 интересных матчей в туре из 9 , в этом вся и разница.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46364

      zigbert 1 час назад

      Для Динамо это было бы хорошим приобретением. Не понятно почему Ростов так легко расстается с такими игроками?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4014

      hevbn 28 > zigbert 1 час назад

      Не понятно будет если Ростов вместо Юсупова и Гулиева никого не возьмет , а так по настоящему большой потерей для Ростова будет только Аяз ,Артур же по моему не играл в команде сколько бы то ни было важную роль, я согласен что для команды которая решает задачу чтобы быть в середине таблицы (а Динамо сейчас именно такой клуб ) Юсупов действительно может быть хорошим усилением , да ещё он и свой для Динамо.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2314

      Yurok161 > zigbert 3 секунды назад

      Джано,Попов,Самедов хуже Юсупова?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      _Marqella_ 1 час назад

      Бегут крысы с тонущего корабля....))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2314

      Yurok161 > _Marqella_ 8 минут назад

      Куда же ты убежишь?
      FOX: Краневиттер готов уйти из «Зенита» в шестую команду чемпионата Мексики.
      Тебе эта новость не о чем не говорит?))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      o33uk 1 час назад

      Если правда про Юсупова то это хорошо, паспорт, не чужой для Динамо ещё бы с Поповым решилось бы и совсем хорошо остальные позиции вроде закрыты, центр самое слабое место было(надеюсь что было).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5347

      FanatSerj 1 час назад

      Обход финансового фейрплей? Как это он расторгнул контракт просто так?
      В Ростове постоянно мутные схемы работают, что типа игроки бесплатно уходят, а потом непонятно откуда долги по ЗП закрываются и новых игроков подписывают.
      Но вот Карпин и столкнется с жопой, что сезон начинает одна команда, в трансферное окно её уже дербанить начинают, а в следующем сезоне кроме Гацкана и Калачева никого не остается ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +397

      geroin161 1 час назад

      Ну всё. У Ростова началась тотальная распродажа(((

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +354

      o33uk > geroin161 1 час назад

      Странно Гулиев, Юсупов весь центр распетрушили трудно будет. Удачи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      sergeIKAZ 1 час назад

      Синдром зенита

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3119

      Skull_Boy 2 часа назад

      Бегает как проститутка

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru