Юсупов расторг контракт с «Ростовом» и вернется в «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов расторг контракт с клубом. Об этом сообщил журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале «А там не надо было забивать?».

По информации источника, 29-летний футболист присоединится к «Динамо», за которое уже выступал с 2011-го по 2015 год.