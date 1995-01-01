Юсупов расторг контракт с «Ростовом» и вернется в «Динамо»

Юсупов после травмы ничего не показывал.На его место нужен более качественный игрок.
Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов расторг контракт с клубом. Об этом сообщил журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале «А там не надо было забивать?».
По информации источника, 29-летний футболист присоединится к «Динамо», за которое уже выступал с 2011-го по 2015 год.
- Хавбек перешел в ростовский клуб из «Зенита» прошлым летом.
- В текущем сезоне Юсупов провел за желто-синих 16 встреч, записав в свой актив один гол и три результативные передачи.