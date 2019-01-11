Боккетти – о слухах об уходе из «Спартака», российском гражданстве, инциденте в Шереметьево, Каррере, пиццерии, Промесе

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти дал интервью Sport24, в котором рассказал о последней травме, слухах о своем уходе из клуба, инциденте с часами в аэропорту Шереметьево, своей пиццерии, Массимо Каррере, Квинси Промесе, Неаполе.

«Бомбардир» выделил главное:

О травме

– После операции на голеностопе вы тренируетесь индивидуально. Что там вообще случилось?

– После победы над «Рейнджерс» в Москве я почувствовал – что-то не так. Было очень больно! Потом наступил перерыв на матчи сборных. Думал, мне станет легче, но улучшения не произошло. Тогда я подошел к тренеру и сказал: «Не могу работать на 100 процентов. Думаю, что-то не так, нужно провериться». В итоге нашли проблему, почистили голеностопный сустав. Теперь все в порядке. Думаю, меньше, чем через месяц вернусь в строй.

– Видел фото образований, которые были в вашем суставе… Выглядит жутко.

– Да-да. Это я прислал доктору фото. Я не понимал, что у меня болит, но чувствовал боль в суставе. Когда увидел, даже не поверил, что все это было в моем голеностопе. Но зато понял, откуда шла вся боль. Причем, эту банку мне на стол в палате поставили, когда я спал после операции. Просыпаюсь, вижу и не понимаю, что это. Кошмар! Потом уже рассказали. Отправил фото доктору, жене. Попугал их немного, ха-ха!

– Скоро восстановится и Самуэль Жиго, с которым вы начинали сезон как основные центральные защитники. Рады его возвращению?

– Да я просто хочу, чтобы все ребята вернулись в строй. А играет пусть тот, кто находится в лучшей форме. Желаю поскорее восстановиться Самуэлю, Ещенко, Теме [Реброву] и всем, кто сейчас не до конца здоров.

О слухах об уходе из «Спартака» и футболистах, покинувших клуб зимой

– Зимой в СМИ появлялась информация, что вы можете покинуть «Спартак».

– Да. Мне начали писать в инстаграме: «Что случилось?», «Не уходи» и все такое. Но сам-то я не читаю новости каждый день. А когда стали спрашивать, почему я ухожу из команды, то удивился. Мне ведь никто не звонил из руководства. Я был в шоке. Зашел в интернет и прочитал, что четыре-пять игроков, в том числе и я, могут покинуть «Спартак». В итоге подумал: странно, что так пишут, ведь мне никто из клуба ничего не сообщал. И успокоился, перестал обращать внимания на эти слухи.

– В итоге четверо футболистов действительно покинули «Спартак», а еще двое ушли в аренду. Как отреагировали на это?

-Это мои друзья и, конечно, я не рад, что они ушли. Но все мы понимаем, что в футболе такое бывает: сегодня ты здесь, а завтра уже нет. Жаль, что мы потеряли четырех игроков, но это не мое решение.

– После поражения в Вене вы сказали, что в «Спартаке» каждый год что-то происходит, и вы уже ничему не удивляетесь. Массовый уход игроков – из этой же серии?

– Нет, здесь другая реакция. Повторюсь: мне очень жаль, что ребята ушли. Они все – мои друзья. Однако расстраиваться не нужно. Может, уход из «Спартака» для них – шаг вперед. Может, они найдут команды лучше, получат более выгодные контракты. К тому же, мы понимали, что у нас много футболистов. Пришел новый тренер, и он решает, кто останется, а кто нет.

– В связи с большим количеством игроков было ли какое-то напряжение?

– Нет. Не видел, чтобы были какие-то обиды, когда пришел новый тренер. Все были за «Спартак», все двигались в одном направлении. Но сыграть все не могут – играют только 11 человек. Поэтому, наверное, ситуация, когда столько футболистов, не очень комфортная для команды.

– Общались ли вы индивидуально с Олегом Кононовым до начала сбора о своей роли в команде?

– Мы общались с ним и до операции, и после, и здесь на сборе. Но не могу раскрыть, о чем беседовали. Раз я пока здесь, значит, главный тренер меня видит в команде.

– Почему «пока»?

– Потому что только что четыре игрока покинули команду, ха-ха! Ладно, это шутка. На самом деле, я чувствую доверие Кононова и отдам все силы, чтобы оправдать его.

Об инциденте с часами в аэропорту Шереметьево

– Расскажите поподробнее, что за история приключилась в аэропорту при проходе таможенного контроля?

– У меня было двое часов, одни из которых подарила жена. Мне в аэропорту сказали, что я должен пройти через другой коридор из-за каких-то новых правил. Сказали, что нельзя провозить с собой вещи стоимостью больше определенной суммы. Я вообще не понял, что случилось. Показал им часы, они говорят: «Нам нужно проверить». А все написали, что меня задержали, что чуть ли не посадили в тюрьму! Даже в Италии про это сообщали. Мне сказали пройти через другой коридор, я прошел. Вот и весь вопрос. В интернете же все раздули до каких-то невероятных размеров.

О российском гражданстве

– Еще вы собирались получать российское гражданство. Есть новости?

– Прямо сейчас не думаю об этом. Я думал о будущем и хотел упростить себе жизнь, получив гражданство. Сейчас мне постоянно нужно делать российскую визу, поэтому мы не можем с семьей взять и завтра поехать в Россию из Италии – нужно ждать две недели, пока будет готова виза. Но когда появилась информация, что я хочу сделать себе российский паспорт, тут же люди начали писать: «Это он не хочет платить налоги», «Это он хочет играть за сборную России» и так далее… Если ты скажешь «а», русские сразу за тебя додумают, что ты хочешь «б», «в» и даже «г». Сейчас тема неактуальна. Посмотрим, возможно, в будущем все же сделаю паспорт.

О Массимо Каррере

– Общаетесь ли с Массимо Каррерой после его ухода из «Спартака»?

– Честно говоря, нет.

– Как считаете, что у него не получилось? В чем была причина неудач?

– Думаю, команда чувствовала, что внутри что-то потерялось. Что-то было раньше, но потом пропало. Не знаю, как объяснить по-русски. Когда ты думаешь, что все хорошо, но на самом деле, все не так. Мы проиграли много матчей, было много негатива. Непростые моменты. Потом были отстранены Ещенко и Глушаков. Команда чувствовала, что что-то сломалось. Даже маленькая трещинка может привести к развалу целого. Тут было много различных эпизодов, моментов, которые собрались воедино и привели к такому исходу.

– Джикия сказал, что для Карреры не должно было все так кончиться в «Спартаке». Согласны с ним?

– Не могу решать за руководство. Каррера выиграл чемпионство – возможно, это имел в виду Георгий. Но руководство решило, что нужна смена тренера, это их прерогатива. Я просто футболист – я играю, но не решаю кадровые вопросы.

– Можете представить Карреру тренером в Италии?

– Конечно. Он хороший тренер! Может, у него есть какие-то предложения, но он пока не решил: в Европе будет работать или где-то еще. И мне очень бы хотелось посмотреть на него в другом клубе. Ведь он работал только в «Спартаке».

– На одной из последних пресс-конференций Каррера пошутил, что пойдет работать к вам в пиццерию.

– По поводу работы не обращался – это ведь была шутка. Когда Массимо уволили, я написал ему: «Удачи, тренер! Все будет хорошо, не переживай». Он ответил: «Все в порядке, теперь я могу работать в твоей пиццерии». Было смешно.

О своем бизнесе

– Как вам вообще пришла в голову идея открыть ресторан?

– Один из моих друзей работал пиццайоло. Мы с ним подумали и решили попробовать открыть пиццерию. Первая была в Лондоне – там как раз живет этот друг. Да и город мне понравился – очень большой, в нем много туристов, которые любят итальянскую кухню. Работа пошла, дело раскрутилось. Потом была Барселона, Неаполь.

– Есть ли планы открыть пиццерию в Москве?

– В России – тяжело. Мне кажется, русские люди больше любят пасту, что-то еще. У нас же только пицца, салаты и фри.

– Насколько глубоко вы лично погружены в процесс работы заведений?

– Совсем не слежу. Сейчас все время занято футболом. Я проинвестировал этот бизнес, сейчас есть, кому им заниматься. Например, пиццерией в Барселоне заведует мой брат. Когда закончу карьеру, посмотрю, что к чему.

– Многие футболисты занимаются бизнесом: рестораны у вас и Самедова (а раньше был и у Комбарова), у Промеса автомойки и еще куча всего. Не думали над совместным проектом?

– Хорошая идея. Футболисты могут что-то сделать вместе, но проблема в том, что у каждого своя идея. Каждый хочет создать что-то свое, и прийти к общему мнению тут будет очень сложно. Хотя, было бы круто открыть всем вместе какой-то ресторан или футбольную академию. Я вот хотел бы открыть академию для детей в своем районе в Неаполе! Это неблагополучный район, и было бы здорово помогать детям там. Хочется сделать что-то хорошее для места, где я вырос.

О детстве, первых шагах в футболе и Неаполе

– У вас было тяжелое детство?

– Очень. Часто приходилось драться. У меня такой район, что, либо ты дерешься и остаешься там, либо уезжаешь из города. Нужно было выживать.

– Как же удалось пробиться в большой футбол?

– Я гонял мяч на улице. Играли где попало и чем попало. Потом поступил в футбольную школу, потом уехал из Неаполя в Асколи. Приехал и не понимал, куда попал. Все спокойные, никто не наезжает, не задирается. Сериал «Гоморра» снят как раз про мой район в Неаполе.

– То есть, преступность была нормой жизни?

– Часто сталкивался с кражами, слышал перестрелки. Но сам никогда в таком не участвовал. За это должен сказать спасибо родителям и брату. Они всегда наставляли меня на верный путь, не позволяли пойти преступной дорожкой. Нас в семье четыре брата. И всегда они помогали нам. Среди друзей были и преступники, но если бы я сам что-то плохое сделал, то получил бы хорошего ремня от отца.

– Сейчас перевезли родителей оттуда?

– Да. Купил им квартиру в другом районе. Там безопасно и спокойно. Это самое малое, что я мог сделать для них.

– Если вы с семьей по окончании карьеры выберете жизнь в Италии, то это будет Неаполь?

– Нет, только не Неаполь! Я очень хорошо знаю город, где рос сам, и не хочу, чтобы мои дети там выросли. Если жить в Италии, то где-то на севере. Там больше возможностей для работы, безопаснее. Юг страны, конечно, очень красив – на мой взгляд, Неаполь один из самых красивых городов мира, – но очень уж суровая там реальность. Сыну и дочке я желаю более спокойной жизни. Хотя сам я горд, что родился и вырос в Неаполе. Там я научился многим вещам в жизни и всегда буду помнить малую родину. Но будущее свое с ней не связываю.

О Квинси Промесе

– Вы ведь продолжаете общаться с Промесом. Как у него дела в Испании?

– Квинси всегда забивал много голов, а сейчас все по-другому. Но он сильный игрок. Уверен, скоро выйдет на свой уровень. Когда ты переезжаешь из России в Европу, да еще в такой сильный клуб как «Севилья», необходимо время для адаптации. Я всегда пишу Квинси, что скоро он будет одним из лучших футболистов в лиге. Он сам не унывает: всегда оптимистичен, настроен на позитив. Кстати, спрашивает про «Спартак». Перед дерби писал и желал удачи. Было приятно.

– Обратно в «Спартак» его не зовете?

– Нет. Но конечно, хотел бы его возвращения. Желаю ему только удачи и успехов в карьере и жизни. Хотя, было бы здорово, если бы этих успехов он добился со «Спартаком».

О целях на сезон

– Какие цели сами перед собой ставите в этом сезоне?

– Выиграть Кубок и до последнего бороться за первое место. Пока никто не стал чемпионом, для нас ничего не потеряно. Будем биться за титул до самого конца.

– Ситуация, когда по ходу сезона происходят две смены тренера, сильно влияет на команду?

– Конечно, лучше, если весь сезон работает один тренер – ты больше знаешь о его требованиях. Но, думаю, сейчас мы все уже понимаем, чего хочет Кононов. Мы достаточно долго работаем вместе. Плюс, мы профессионалы и должны быстро перестраиваться. Хотя, две перестановки за сезон – это непросто.

– В сезоне-2011/12 вы забили пять голов за «Рубин». Почему сейчас результативность не такая?

– Ой, так много, как в «Рубине», я вообще нигде не забивал! Но лучше ведь не пропускать, да? Мне понравилось много забивать, но это не моя основная работа. Прежде всего, нужно защищать свои ворота.

– В чемпионский сезон вы обещали пойти пешком в Италию в случае завоевания титула. На что готовы теперь?

– Да, я находился тогда. Может, побриться наголо, чтобы много не ходить, ха-ха! Подумаю до весны, что бы такое загадать. Еще есть время.