УЕФА дисквалифицировал Мюллера на две игры за удар Тальяфико. Игрок пропустит матчи с «Ливерпулем»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер не примет участия в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Футболист получил прямую красную карточку во встрече шестого тура группового раунда турнира с «Аяксом» за удар ногой в голову защитника соперника Николаса Тальяфико. УЕФА дисквалифицировал немца на две игры.

Кроме того, по итогам матча мюнхенцы были оштрафованы на 8 тысяч евро за использование болельщиками пиротехники.

Игры между «Баварией» и «Ливерпулем» пройдут в феврале и марте.