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    УЕФА дисквалифицировал Мюллера на две игры за удар Тальяфико. Игрок пропустит матчи с «Ливерпулем»

    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер не примет участия в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    Футболист получил прямую красную карточку во встрече шестого тура группового раунда турнира с «Аяксом» за удар ногой в голову защитника соперника Николаса Тальяфико. УЕФА дисквалифицировал немца на две игры.

    Кроме того, по итогам матча мюнхенцы были оштрафованы на 8 тысяч евро за использование болельщиками пиротехники.

    Игры между «Баварией» и «Ливерпулем» пройдут в феврале и марте.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2280

      zatonn 1 час назад

      Трудно будет без Томаса с Ливером.

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