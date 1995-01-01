«Челси» предложил 55 миллионов за Бареллу. Ранее сообщалось, что лондонцы отказались от итальянца и купят Паредеса

Полузащитник «Кальяри» Николо Барелла может продолжить карьеру в «Челси».

По информации Tuttomercatoweb, лондонцы предложили за 21-летнего игрока 55 миллионов евро, а самому футболисту – пятилетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год.

Приобрести итальянца очень просит главный тренер синих Маурицио Сарри. Помощник специалиста Джанфранко Дзола, в свою очередь, регулярно звонил игроку на предмет возможного трансфера.

Ранее сообщалось, что «Челси» отказался от трансфера Бареллы и сосредоточит усилия на покупке полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.