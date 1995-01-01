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    «Челси» предложил 55 миллионов за Бареллу. Ранее сообщалось, что лондонцы отказались от итальянца и купят Паредеса

    Полузащитник «Кальяри» Николо Барелла может продолжить карьеру в «Челси».

    По информации Tuttomercatoweb, лондонцы предложили за 21-летнего игрока 55 миллионов евро, а самому футболисту – пятилетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год.

    Приобрести итальянца очень просит главный тренер синих Маурицио Сарри. Помощник специалиста Джанфранко Дзола, в свою очередь, регулярно звонил игроку на предмет возможного трансфера.

    Ранее сообщалось, что «Челси» отказался от трансфера Бареллы и сосредоточит усилия на покупке полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.

    • В этом сезона итальянский хавбек провел за «Кальяри» 20 матчей и забил один гол.
    • Контракт Бареллы рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3590

      серега кашин 12 минут назад

      парадеса в челси точно не будет и цена за бареллу сильно завышена

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      Рейтинг: +5428

      Вомбат 39 минут назад

      Сочинители баек об этих переходах не знают правил АПЛ. Но в данном случае они придумали удачно. Хотя Барелла слабее Паредеса и не стоит не только 55 млн евро, но даже 30 (по трансфермаркту его цена ок. 25 лямов) , зато ему можно играть в АПЛ, и в частности в Челси. А вот Паредесу в Челси нельзя, потому что ему уже 24 и он мало играл за первую сборную своей страны.

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