«Челси» предложил 55 миллионов за Бареллу. Ранее сообщалось, что лондонцы отказались от итальянца и купят Паредеса

парадеса в челси точно не будет и цена за бареллу сильно завышена
Полузащитник «Кальяри» Николо Барелла может продолжить карьеру в «Челси».
По информации Tuttomercatoweb, лондонцы предложили за 21-летнего игрока 55 миллионов евро, а самому футболисту – пятилетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год.
Приобрести итальянца очень просит главный тренер синих Маурицио Сарри. Помощник специалиста Джанфранко Дзола, в свою очередь, регулярно звонил игроку на предмет возможного трансфера.
Ранее сообщалось, что «Челси» отказался от трансфера Бареллы и сосредоточит усилия на покупке полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.
- В этом сезона итальянский хавбек провел за «Кальяри» 20 матчей и забил один гол.
- Контракт Бареллы рассчитан до июня 2022 года.