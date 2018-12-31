«Зенит» предложил «Бенфике» 16 миллионов за Гримальдо. Его хотят купить «Ювентус», «МЮ», «Наполи» и «Тоттенхэм»

Зенит за те деньги , что они потратили в пустую , на несколько не нужных покупок, могли солидных футболистов накупить
«Зенит» хочет купить левого защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо, сообщает SAPO Desporto со ссылкой на пятничный печатный номер португальской газеты A Bola.
Петербуржцы предложили за 23-летнего футболиста 16 миллионов евро при сумме отступных в размере 60 миллионов. При этом российский клуб готов предоставить испанцу наиболее выгодный личный контракт.
- Ранее сообщалось, что Гримальдо интересуются «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Наполи» и «Тоттенхэм».
- В этом сезоне защитник провел за «Бенфику» 27 матчей, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.
- Контракт футболиста с лиссабонцами рассчитан до июня 2021 года.