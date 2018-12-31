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    «Зенит» предложил «Бенфике» 16 миллионов за Гримальдо. Его хотят купить «Ювентус», «МЮ», «Наполи» и «Тоттенхэм»

    «Зенит» хочет купить левого защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо, сообщает SAPO Desporto со ссылкой на пятничный печатный номер португальской газеты A Bola.

    Петербуржцы предложили за 23-летнего футболиста 16 миллионов евро при сумме отступных в размере 60 миллионов. При этом российский клуб готов предоставить испанцу наиболее выгодный личный контракт.

    • Ранее сообщалось, что Гримальдо интересуются «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Наполи» и «Тоттенхэм».
    • В этом сезоне защитник провел за «Бенфику» 27 матчей, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.
    • Контракт футболиста с лиссабонцами рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: SAPO Desporto

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии12
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      Рейтинг: +257

      амани 53 минуты назад

      Зенит за те деньги , что они потратили в пустую , на несколько не нужных покупок, могли солидных футболистов накупить

      1
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      Рейтинг: +1447

      baden69 1 час назад

      Хотеть то можно сколько угодно, но кто ж его отдаст, тем более за такие деньги...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +285

      ДВС 1 час назад

      Отступные-страховка клуба владельца. Реальный трансфер может быть совершенно на другую сумму. Как понял, главная приманка здесь для Гримальдо в личке. Если все трансферные слухи о Зените имеют какую-то правдивую основу, то селекционеры клуба сейчас закинули широкий невод на трансферном маркете. Посмотрим, что выловят.

      0
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      Рейтинг: +4793

      ufos73 > ДВС 1 час назад

      Где ржет ФФП )))

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      Рейтинг: +36

      Spaunn7 2 часа назад

      Смотрел игры этого парня , не плох . Но не стоит он больше 20млн ... За такую цену есть получше игроки..

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      Рейтинг: +3590

      серега кашин 2 часа назад

      зенит здесь на последнем месте

      0
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      Рейтинг: +285

      ДВС > серега кашин 1 час назад

      Ещё имеет место фактор степени заинтересованности.

      0
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      Рейтинг: +4793

      ufos73 > серега кашин 1 час назад

      У зины тут вообще ни какого статуса, даже если бы другие клубы не интересовались, его бы за 16 не продали ))

      0
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      Рейтинг: +5086

      parevg 2 часа назад

      На этом же сайте указана стоимость - 25 миллионов.

      0
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      Рейтинг: +8711

      Garrincha58 2 часа назад

      португальцы никогда не продадут в Россию игрока за такую смешную сумму они знают что русские могут переплатить в три четыре раза больше

      2
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      Рейтинг: +61481

      insider_retro 2 часа назад

      Не каждый нападающий стоит таких денег... Защитник, это, конечно. хорошо... Но исход игры, чаще, решают забитые мячи и победы...
      В очереди перечисленных претендентов, Зенит будет крайним...

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      Рейтинг: +47

      99-й 2 часа назад

      Да ну, меньше 40 не отпустят

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