«Зенит» предложил «Бенфике» 16 миллионов за Гримальдо. Его хотят купить «Ювентус», «МЮ», «Наполи» и «Тоттенхэм»

«Зенит» хочет купить левого защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо, сообщает SAPO Desporto со ссылкой на пятничный печатный номер португальской газеты A Bola.

Петербуржцы предложили за 23-летнего футболиста 16 миллионов евро при сумме отступных в размере 60 миллионов. При этом российский клуб готов предоставить испанцу наиболее выгодный личный контракт.