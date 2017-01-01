«Барселона» может продать Коутиньо ради приобретения Неймара

«Барселона» готова рассмотреть вариант с продажей полузащитника Филиппе Коутиньо.

Каталонский клуб хочет летом вернуть нападающего Неймара из «ПСЖ» и может отпустить его партнера по сборной Бразилии в другой клуб, чтобы финансировать переход форварда.

Ранее Неймар неоднократно заявлял о желании вернуться в «Барселону».