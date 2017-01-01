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    «Барселона» может продать Коутиньо ради приобретения Неймара

    «Барселона» готова рассмотреть вариант с продажей полузащитника Филиппе Коутиньо.

    Каталонский клуб хочет летом вернуть нападающего Неймара из «ПСЖ» и может отпустить его партнера по сборной Бразилии в другой клуб, чтобы финансировать переход форварда.

    Ранее Неймар неоднократно заявлял о желании вернуться в «Барселону».

    • Сине-гранатовые приобрели Коутиньо у «Ливерпуля» в январе 2018 года за 130 миллионов евро.
    • По информации СМИ на 26-летнего футболиста претендует «Манчестер Юнайтед».
    • Неймар перешел в «ПСЖ» из каталонского клуба в августе 2017 года за 222 миллиона евро.

    Источник: Standard

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1474

      dinar7777dinar 20 минут назад

      фигня. петушок пусть в псж остается. коут норм наберет форму !

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