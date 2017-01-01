«Барселона» может продать Коутиньо ради приобретения Неймара

фигня. петушок пусть в псж остается. коут норм наберет форму !
«Барселона» готова рассмотреть вариант с продажей полузащитника Филиппе Коутиньо.
Каталонский клуб хочет летом вернуть нападающего Неймара из «ПСЖ» и может отпустить его партнера по сборной Бразилии в другой клуб, чтобы финансировать переход форварда.
Ранее Неймар неоднократно заявлял о желании вернуться в «Барселону».
- Сине-гранатовые приобрели Коутиньо у «Ливерпуля» в январе 2018 года за 130 миллионов евро.
- По информации СМИ на 26-летнего футболиста претендует «Манчестер Юнайтед».
- Неймар перешел в «ПСЖ» из каталонского клуба в августе 2017 года за 222 миллиона евро.