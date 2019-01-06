«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Барселоной» по Коутиньо

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

По информации Caught Offside, английский клуб уже начал переговоры с каталонцами по поводу возможного трансфера бразильца.

Кроме «МЮ», 26-летним футболистом интересуются «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ», но «Юнайтед» считается фаворитом.