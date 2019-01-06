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    «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Барселоной» по Коутиньо

    «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

    По информации Caught Offside, английский клуб уже начал переговоры с каталонцами по поводу возможного трансфера бразильца.

    Кроме «МЮ», 26-летним футболистом интересуются «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ», но «Юнайтед» считается фаворитом.

    • Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе прошлого года за 130 миллионов евро.
    • В этом сезоне полузащитник провел за сине-гранатовых 23 матча, записав на свой счет пять голов и четыре результативные передачи.

    Источник: Caught Offside

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