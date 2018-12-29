«Манчестер Сити» и «Барселона» – главные претенденты на победу в Лиге чемпионов по мнению букмекеров

«Манчестер Сити» и «Барселона» являются фаворитами текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Так считают ведущие букмекерские конторы Европы.

Коэффициент на победу «Сити» составляет 3,9. Шансы каталонского клуба оцениваются несколько ниже – 5,25. В пятерку главных фаворитов ЛЧ также входят «Ювентус» (7,2), «ПСЖ» (7,9) и «Ливерпуль» (10,6).

В 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся: