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    «Манчестер Сити» и «Барселона» – главные претенденты на победу в Лиге чемпионов по мнению букмекеров

    «Манчестер Сити» и «Барселона» являются фаворитами текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Так считают ведущие букмекерские конторы Европы.

    Коэффициент на победу «Сити» составляет 3,9. Шансы каталонского клуба оцениваются несколько ниже – 5,25. В пятерку главных фаворитов ЛЧ также входят «Ювентус» (7,2), «ПСЖ» (7,9) и «Ливерпуль» (10,6).

    В 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся:

    Источник: AS

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Andre_L 1 час назад

      3 года минимум обсирались букмекеры

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