В Москве задержали американского шпиона. Он – болельщик «Спартака»

Накануне нового года в Москве был арестован гражданин США Пола Уилан. Сотрудники ФСБ задержали его при проведении шпионской акции.

Как сообщил главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, Уилан с 2007 года регулярно приезжает в столицу России и является болельщиком «Спартака».

«Он фанат «Спартака». С 2007 года он приезжает в Москву, у него аккаунт в «Вконтакте». Он поздравляет всех с русскими праздниками. В 2010 году был уволен из армии за кражу. Он такой совсем неоднозначный парень. Еще теперь и шпион», – сказал Венедиктов.

Эту информацию подтвердил и американский журналист Кристофер Миллер в своем твиттере, опубликовав фото Уилана в футболке «Спартака».

«Пол Уилан, которого Россия обвиняет в шпионаже, является поклонником Трампа, болельщиком «Спартака», который недавно потерял кошку по кличке Варежки. Если смотреть на его страницу в «ВКонтакте», можно сделать вывод, что он ведет свою деятельность уже более десяти лет», – написал Миллер.