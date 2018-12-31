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    В Москве задержали американского шпиона. Он – болельщик «Спартака»

    Накануне нового года в Москве был арестован гражданин США Пола Уилан. Сотрудники ФСБ задержали его при проведении шпионской акции.

    Как сообщил главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, Уилан с 2007 года регулярно приезжает в столицу России и является болельщиком «Спартака».

    «Он фанат «Спартака». С 2007 года он приезжает в Москву, у него аккаунт в «Вконтакте». Он поздравляет всех с русскими праздниками. В 2010 году был уволен из армии за кражу. Он такой совсем неоднозначный парень. Еще теперь и шпион», – сказал Венедиктов.

    Эту информацию подтвердил и американский журналист Кристофер Миллер в своем твиттере, опубликовав фото Уилана в футболке «Спартака».

    «Пол Уилан, которого Россия обвиняет в шпионаже, является поклонником Трампа, болельщиком «Спартака», который недавно потерял кошку по кличке Варежки. Если смотреть на его страницу в «ВКонтакте», можно сделать вывод, что он ведет свою деятельность уже более десяти лет», – написал Миллер.

    Источник: YouTube-канал «Эхо Москвы»

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    Сегодня, 13:10
    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +590

      acor94 1 минуту назад

      Я думаю Трамп тоже не просто так носит красный галстук)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4077

      mihail200606 8 минут назад

      Это всего лишь часть легенды))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3160

      sochi-2013 10 минут назад

      Давно пора. Пусть Сибирь осваивают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4172

      KLIM777 28 минут назад

      думаю, теперь нужно проверить всех болельщиков Спартака и выслать нужных на родину)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4245

      derrik2000 30 минут назад

      Все, или почти все В МИРЕ болеют за Спартак.
      Даже "мериканские шпиёны".
      Пусть сейчас кто нибудь тявкнет, что Спартак НЕ народная команда!

      Не просто народная, а - ВСЕНАРОДНАЯ! ))

      0
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      Рейтинг: +2237

      Vickont > derrik2000 1 минуту назад

      Завязывай бухать, а то Кащенко по тебе уже плачет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +414

      Леха из Твери 36 минут назад

      В этом клубе всегда водились разного рода шпионы, гос.изменники, предатели и расхитители гос.имущества...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4077

      mihail200606 > Леха из Твери 9 минут назад

      Да да, про старостиных тоже информация была компрометирующая...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10998

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Так вот кто оказывается главарь ОПГ Ромашка, а мы на Глушака грешили!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2611

      Владислав Vlad 46 минут назад

      Эту информацию подтвердил и американский журналист Кристофер Миллер.....................
      Миллер... Миллер....
      Что-то знакомая фамилия.))))):):):):):)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Звезда запаса 57 минут назад

      Взгляд как у Романцева.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9132

      bset 1 час назад

      Ахахаха. И здесь футбол прилепили. Молодцы, журналюхи.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2263

      Спартач80 > bset 53 минуты назад

      Ну им надо как то внимание привлечь=)

      1
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