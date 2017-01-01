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    Прядкин – об «Анжи», выступлении клубов РПЛ в Европе, судействе, лицензировании

    Президент РПЛ Сергей Прядкин дал интервью ТАСС. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О выступлении клубов РПЛ в еврокубках

    — Как вы оцениваете выступление наших клубов в еврокубках? С одной стороны это великолепная игра ЦСКА в матчах против «Реала», с другой — впервые за четыре года от России в евровесне выступят лишь два клуба.

    — Если говорить по факту, то выступили, скорее, неудачно. Очень болел за ЦСКА и до последнего верил, что клуб выйдет в весеннюю часть еврокубков. Следующим клубом был «Краснодар», смотрел игру, волновался и переживал. Были шансы и у «Спартака», но в целом сложилось так, как сложилось. Весной в Европе от нас выступят два клуба. Но я считаю, что мы на правильном пути, уверен, что в следующем сезоне в весенней стадии от России будет больше команд.

    Об «Анжи»

    — Давайте вернемся к финансовым проблемам «Анжи». Клуб недавно получил аванс. Каковы перспективы?

    По итогам общего собрания руководителей клубов было утверждено решение выдать «Анжи» в виде аванса сумму, положенную им к распределению по итогам сезона от реализации коммерческих и медиа прав, тем самым поддержав клуб в трудную минуту.

    Кроме того, мы поговорили с руководством клуба и региона и надеемся, что «Анжи» изыщет дополнительные средства — помимо тех, которые получит от лиги. Я уверен, что «Анжи» однозначно доиграет сезон.

    О судействе в РПЛ

    — Вы довольны судейством в первой части сезона?

    — Могу лишь сказать, что предвзятого судейства я не увидел. Институт судейства должен развиваться и, на мой взгляд, введение системы видеопомощи арбитрам (VAR), которое было одобрено на общем собрании клубов, должно положительно сказаться на ситуации и сгладить возникающие иногда вопросы.

    О лицензировании клубов

    — Вы уже говорили о минимальных требованиях к клубам РПЛ на следующий сезон. Расскажите подробнее, какие нововведения будут усилены в первую очередь, чтобы не повторилась ситуация с «Тосно» и «Анжи»?

    — Пока на заседание исполкома РФС мы выносим два критерия – инфраструктурный и кадровый. Еще есть в проекте финансовый критерий, но он будет реализован начиная с сезона-2020/21. Сейчас нам нужно обозначить специальные показатели, которые мы определим с помощью профессиональных экспертов, чтобы потом не задавались вопросы и не возникали ситуации по аналогии с «Анжи». Что касается инфраструктурных и кадровых моментов, то их утвердило общее собрание руководителей клубов, сейчас их должны утвердить на исполкоме РФС, и лига начнет участвовать в лицензировании клубов.

    — Будут ли поблажки клубам-новичкам?

    — Поблажка будет только одна: команды-соискатели на лицензию РПЛ в случае неготовности домашней арены смогут заявить один из стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года. Больше никаких поблажек не будет. Если клуб хочет играть в РПЛ и у него не готов стадион, то он будет играть на стадионе чемпионата мира – это и есть поблажка на сезон 2019/20. При этом клуб обязан реконструировать свой стадион в течение этого периода, чтобы он соответствовал всем параметрам для лицензирования клубов Премьер-лиги.

    Пожелание субъектам футбола на 2019 год

    — Прежде всего, хотелось бы пожелать удачи. Каждому клубу, каждому болельщику и всем, причастным к футболу. Дальше, как говорили наши деды и прадеды, здоровья и успехов. Болельщикам же хотелось пожелать в первую очередь корректно болеть за свой клуб, не поддаваться на провокации и любить футбол.

    Что касается клубов, то могу всем пожелать достойно выступить в оставшейся части чемпионата. «Краснодару» и «Зениту»— как можно дальше пройти в европейской кампании. Нашей сборной — достойно показать себя в отборе на чемпионат Европы 2020 года. Главное – это поменьше травм. Еще желаю нашей сборной закрепить тот успех, который был показан на чемпионате мира 2018 года.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 09:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +505

      тщмек 19 3 часа назад

      команды-соискатели на лицензию РПЛ в случае неготовности домашней арены смогут заявить один из стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года.
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      Знаем прикуп, будем в Сочи

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      Рейтинг: +1405

      Агасфер 4 часа назад


      Музыкант и композитор Юрий Лоза назвал Россию нефутболной страной.

      — Мы живем в нефутбольной стране. Это объективно, с этим надо смириться. Если бы мы не платили огромных денег Хиддинку, Адвокату и Капелло, а понастроили бы на эти миллионы манежей по всей стране — продвинулись бы на шажок ближе к статусу футбольной.

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      Рейтинг: +134

      Burtaze 4 часа назад

      чтобы быть дружелюбным и вежливым к прядкину.....лучше промолчать...такую ересь несёт..за судейство и ваащеее.....

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      Рейтинг: +3209

      prezent2017 5 часов назад

      Анжи бабло выделили, а почему Амкару и Тосно нет? Наверно, даги откатили.

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