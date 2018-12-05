Мостовой: «У «Спартака» хорошие шансы завоевать Кубок России в этом сезоне»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что у московской команды хорошие шансы на победу в нынешнем розыгрыше Кубка России. Сегодня красно-белые проведут четвертьфинальный матч против «Урала». Начало – в 19:30 мск.

«Красно-белым очень нужен этот трофей, особенно после того как они обожглись в прошлом году.

Команде Кононова повезло с турнирной сеткой – если москвичи пройдут «Урал», то выйдут на победителя пары «Арсенал» – «Оренбург». В этой связи у них хорошие шансы на то, чтобы завоевать Кубок в этом сезоне», – заявил Мостовой.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

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