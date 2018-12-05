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    • Мостовой: «У «Спартака» хорошие шансы завоевать Кубок России в этом сезоне»

    Мостовой: «У «Спартака» хорошие шансы завоевать Кубок России в этом сезоне»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что у московской команды хорошие шансы на победу в нынешнем розыгрыше Кубка России. Сегодня красно-белые проведут четвертьфинальный матч против «Урала». Начало – в 19:30 мск.

    «Красно-белым очень нужен этот трофей, особенно после того как они обожглись в прошлом году.

    Команде Кононова повезло с турнирной сеткой – если москвичи пройдут «Урал», то выйдут на победителя пары «Арсенал» – «Оренбург». В этой связи у них хорошие шансы на то, чтобы завоевать Кубок в этом сезоне», – заявил Мостовой.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Известия»

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    05.12.2018 09:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 декабря 2018, 19:14

      Не смеши.

      0
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      Рейтинг: +799

      амани 5 декабря 2018, 18:09

      Что самое интересное, из 34 новостей на моей странице, 17 посвящены Спартаку........странно........Краснодар, на сегодня лучшая команда России, лидер Зенит, по две строчки на странице........у нас новостей по футболу мало?.......оказывается , на Спартаке заработать можно.........кто пернул за Спартак, новость тут-же сюда.......однако

      0
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      Рейтинг: +1119

      Cubinec1989 5 декабря 2018, 15:14

      У Краснодара забыли спросить)) мне кажется у южан тоже большие планы на этот трофей)

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 5 декабря 2018, 12:35

      А в прошлом и позапрошлом они были плохие?

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 5 декабря 2018, 11:24

      Хорошие шансы завоевать Кубок России есть у всех, кто еще продолжает за него бороться. И этот трофей нужен не только Спартаку. Кому он был не нужен, те наблюдают за борьбой со стороны.

      1
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      Рейтинг: +126

      ТАРО 5 декабря 2018, 11:07

      не будем говорить "ГОП", пока что... все разговоры после финала. Хотелось бы так конечно. Но посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 декабря 2018, 10:47

      Александр, чего ты волнуешься, уже давно заявили, что спартак в этом
      году обладатель Кубка РФ, правда и в прошлом году Ловчев и другие
      писали, что спартак однозначно обладатель Кубка РФ. Оказалось, вот
      вам на воротник Тосно положил и до сих пор отсос идет.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 декабря 2018, 10:18

      Одно и то же из года в год.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 5 декабря 2018, 10:11

      А уж какие хорошие были в прошлом... ))) Как бы сделать, чтобы все эти ворОны перестали каркать?

      3
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