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    Орлов: «В исполкоме РФС находятся инертные нефутбольные люди»

    Спортивный журналист Геннадий Орлов поговорил о руководстве РФС. По мнению комментатора, в исполкоме организации собраны безынициативные люди.

    – Если РФС ничего не придумает в ближайшее время, мы так и продолжим натурализовывать игроков?

    – Дело ведь не только в том, что в исполкоме РФС сидят нефутбольные люди. Они инертные. Я ни разу от них не слышал предложений о реформировании нашего футбола. Но Леонид Федун же об этом говорил, изложил свои тезисы! И все – дискуссия быстро затихла, никто не развивает тему.

    Надо же, чтобы кто-то этим занимался. Иначе мы продолжим натурализовывать иностранцев. Мне обидно, ведь у нас хватает способных, молодых ребят! Очень жаль.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2018 21:32
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 18 ноября 2018, 11:03

      Здесь Орлов прав. Своих молодых игроков у нас хватает и самое главное хромает система подготовки этих футболистов.

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 ноября 2018, 10:23

      Бухгалтера при власти -- Российская БЕДА !!!

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Zenmaster 18 ноября 2018, 13:57

      В корень зришь.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух > Zenmaster 18 ноября 2018, 14:03

      Чет у тебя все комменты заканчиваются восклицательными знаками.
      Наверно, любимый символ в русском языке.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 18 ноября 2018, 08:32

      Гена, как комментатор, уже лет 10 назад должен был быть на заслуженном отдыхе

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      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Бухбух 18 ноября 2018, 13:58

      С утра уже бубухнул?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 18 ноября 2018, 08:01

      +++

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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 18 ноября 2018, 00:41

      Я впервые согласен со старым маразматиком!

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ДяДь ПашА 18 ноября 2018, 14:09

      А мне Орлов импонирует,правду матку рубит,всегда тактично и объективно.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 17 ноября 2018, 23:17

      а в комментаторских кабинах сидят пугогоны с примитивным понятием о футболе

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      Рейтинг: +5072

      Т34 17 ноября 2018, 22:46

      То, что там сидят безыниативные футбольные чинуши все и без Орлова знают. Выхода здесь два.
      Первый: разогнать всю эту шушеру и выбрать людей, которые болеют за российский футбол, молодых, которые идут в ногу с временем, а не старых, оставшихся в начале прошлого века.
      Второй: оставить все, как есть, не трогать, не требовать никакой инициативы от них. Они сидят там уже много лет, приросли и выковырнуть их из РФС непросто.
      Дураки - это плохо, но дураки с инициативой вообще беда.

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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru > Т34 18 ноября 2018, 10:11

      ...а в госдуме,а в правительстве ???

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > FaTeK1945ru 18 ноября 2018, 14:05

      Там предатели и изменники.А в РФС обычные ,озабоченные своим благополучием люди,но на футбол им конечно так же наплевать,как первым на Россию.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 ноября 2018, 22:07

      Насчёт денег среди них инертных нет, как и среди футбольных людей. Тот же Гершкович только и инициирует эту идею...

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