Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал эпизод, который произошел на прошлой неделе перед матчем 11-го тура Эредивизие против ПСВ (0:1). В предматчевом интервью Слуцкий употребил глагол suck (сосать) вместо sack (увольнять).

Слуцкого спросили, покинет ли он «Витесс». Он ответил, что покинет команду только если владелец или руководство отсосет [уволит] у него [его].

Тот же журналист, что говорил со Слуцким перед матчем с ПСВ, встретился с россиянином после матча 12-го тура Эредивизие против «Утрехта» (2:1).

– В российских газетах о нас с вами было много новостей после нашего интервью на прошлой неделе.

– Это не сложно объяснить, это просто. Но я думаю, сейчас не лучший момент для этого, потому что наше последнее интервью перед матчем с ПСВ стало большим скандалом в России.

– Почему?

– Потому что они посчитали, что я ошибся с одной буквой в слове. Но это не так.

– Вы сказали sucked [сосал – англ.] вместо sacked [уволен – англ.].

– Да, но это американский английский. В Англии, особенно в школе, где меня учили, все мне говорили, что sack [произносит слово как suck – прим. «Бомбардира»] означает увольнять. Я был в нижней части таблицы и постоянно слышал это слово (смеется). Это то, что я очень хорошо знаю.

Что нового у Слуцкого