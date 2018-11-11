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    Слуцкий – о своем интервью на английском: «Сосать» и «увольнять»? Все считают, что я ошибся. Но это не так»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал эпизод, который произошел на прошлой неделе перед матчем 11-го тура Эредивизие против ПСВ (0:1). В предматчевом интервью Слуцкий употребил глагол suck (сосать) вместо sack (увольнять).

    Слуцкого спросили, покинет ли он «Витесс». Он ответил, что покинет команду только если владелец или руководство отсосет [уволит] у него [его].

    Тот же журналист, что говорил со Слуцким перед матчем с ПСВ, встретился с россиянином после матча 12-го тура Эредивизие против «Утрехта» (2:1).

    – В российских газетах о нас с вами было много новостей после нашего интервью на прошлой неделе.

    – Это не сложно объяснить, это просто. Но я думаю, сейчас не лучший момент для этого, потому что наше последнее интервью перед матчем с ПСВ стало большим скандалом в России.

    – Почему?

    – Потому что они посчитали, что я ошибся с одной буквой в слове. Но это не так.

    – Вы сказали sucked [сосал – англ.] вместо sacked [уволен – англ.].

    – Да, но это американский английский. В Англии, особенно в школе, где меня учили, все мне говорили, что sack [произносит слово как suck – прим. «Бомбардира»] означает увольнять. Я был в нижней части таблицы и постоянно слышал это слово (смеется). Это то, что я очень хорошо знаю.

    Что нового у Слуцкого

    Источник: FOX

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    11.11.2018 01:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 11 ноября 2018, 03:07

      Молодец Лёня, как всегда с юморком))

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