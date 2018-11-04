«Уйду в «Спортинг», только если владелец «Витесса» отсосет мне». Слуцкий перепутал слова в интервью

Лучшее интервью, что видел я, за последнее время)Журналист прям знатно удивился, а в Голландии наверное это самое популярное высказывание в инете стало, если хочешь уволить меня, сперва отsosi!!!)))
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий перепутал слова в предматчевом интервью накануне игры с ПСВ (0:1) в 11-м тура Эредивизие.
Российского специалиста спросили, точно ли он не покинет голландский клуб ради «Спортинга», на что он ответил: «Да. Только, может быть, если владелец или руководство уволят меня. В этой ситуации, да, я уйду».
Слуцкий говорил на английском языке и вместо слова «уволить» (sack) произнес слово «сосать» (suck), чем вызвал недоумение у репортера. Таким образом, фраза россиянина прозвучала: «Да. Только, может быть, если владелец или руководство отсосут мне».
Ранее сообщалось, что президент «Спортинга» на днях провел переговоры со Слуцким.
| Wordt Leonid Slutskiy de nieuwe trainer van Sporting Lissabon?— FOX Sports (@FOXSportsnl) 3 ноября 2018 г.
«Alleen als de eigenaar...»
Bekijk hier het hele interview https://t.co/C2lxGzYGQq#psvvit pic.twitter.com/pQOpNaHFBG