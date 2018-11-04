«Уйду в «Спортинг», только если владелец «Витесса» отсосет мне». Слуцкий перепутал слова в интервью

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий перепутал слова в предматчевом интервью накануне игры с ПСВ (0:1) в 11-м тура Эредивизие.

Российского специалиста спросили, точно ли он не покинет голландский клуб ради «Спортинга», на что он ответил: «Да. Только, может быть, если владелец или руководство уволят меня. В этой ситуации, да, я уйду».

Слуцкий говорил на английском языке и вместо слова «уволить» (sack) произнес слово «сосать» (suck), чем вызвал недоумение у репортера. Таким образом, фраза россиянина прозвучала: «Да. Только, может быть, если владелец или руководство отсосут мне».

Ранее сообщалось, что президент «Спортинга» на днях провел переговоры со Слуцким.