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    «Уйду в «Спортинг», только если владелец «Витесса» отсосет мне». Слуцкий перепутал слова в интервью

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий перепутал слова в предматчевом интервью накануне игры с ПСВ (0:1) в 11-м тура Эредивизие.

    Российского специалиста спросили, точно ли он не покинет голландский клуб ради «Спортинга», на что он ответил: «Да. Только, может быть, если владелец или руководство уволят меня. В этой ситуации, да, я уйду».

    Слуцкий говорил на английском языке и вместо слова «уволить» (sack) произнес слово «сосать» (suck), чем вызвал недоумение у репортера. Таким образом, фраза россиянина прозвучала: «Да. Только, может быть, если владелец или руководство отсосут мне».

    Ранее сообщалось, что президент «Спортинга» на днях провел переговоры со Слуцким.

    Источник: FOX Sports

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    04.11.2018 12:24
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +30

      SvinoPas 5 ноября 2018, 10:52

      Лучшее интервью, что видел я, за последнее время)Журналист прям знатно удивился, а в Голландии наверное это самое популярное высказывание в инете стало, если хочешь уволить меня, сперва отsosi!!!)))

      1
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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 4 ноября 2018, 23:37

      пускай sоsут)))

      0
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 4 ноября 2018, 21:00

      Леня, зачет!

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 4 ноября 2018, 18:30

      оголубился в Голандии голубец))азхахаха потеряли мужика,зачем отпустили

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 4 ноября 2018, 18:11

      Не повезло...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 4 ноября 2018, 17:51

      ...может быть, если владелец или руководство отсосут мне... вот это по-нашему, а по-нашему - это шок...))

      0
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      Рейтинг: -32

      rogonovdima 4 ноября 2018, 17:46

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/nefedov

      -3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 17:19

      Ошибки в произношении могут дорого стоить.

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 4 ноября 2018, 16:41

      Ахахаха)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 ноября 2018, 16:34

      А оговорочка то зашла )

      2
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