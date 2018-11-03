«Спортинг» хочет видеть Слуцкого на посту главного тренера

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить «Спортинг».

По информации A Bola, президент португальского клуба Фредерико Варандас летал в Нидерланды несколько дней назад, чтобы провести переговоры с российским специалистом. За Слуцкого лиссабонцы будут должны заплатить клубу из Арнема 500 тысяч евро. Предполагается, что тренер подпишет со «Спортингом» контракт сроком на 1,5 года.

Слуцкий возглавил «Витесс» летом этого года. Под руководством специалиста команда набрала 15 очков в 10-ти турах и и занимает пятое место в таблице Эредивизие.