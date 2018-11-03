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    «Спортинг» хочет видеть Слуцкого на посту главного тренера

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить «Спортинг».

    По информации A Bola, президент португальского клуба Фредерико Варандас летал в Нидерланды несколько дней назад, чтобы провести переговоры с российским специалистом. За Слуцкого лиссабонцы будут должны заплатить клубу из Арнема 500 тысяч евро. Предполагается, что тренер подпишет со «Спортингом» контракт сроком на 1,5 года.

    Слуцкий возглавил «Витесс» летом этого года. Под руководством специалиста команда набрала 15 очков в 10-ти турах и и занимает пятое место в таблице Эредивизие.

    Источник: A Bola

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    03.11.2018 16:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 3 ноября 2018, 21:00

      лч - главный ммотиватор

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 3 ноября 2018, 18:08

      Там исполнители сильней....вот и увидим ,что Леонид на самом деле стоит. Там разговоры ,что мы .овно не прокатят

      2
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      Рейтинг: +675

      life85 3 ноября 2018, 17:30

      Рано Лёне в такой клуб переходить , сезон бы тут отсидеться ...

      0
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 3 ноября 2018, 17:21

      Рад конечно за него, но может повременить? Хотя ему конечно виднее!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п > LIO1987 3 ноября 2018, 21:44

      Это большой шаг в карьере,португальцы разбираются в футболе.Раз пригласили значит видят потенциал.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 3 ноября 2018, 17:14

      А вот,на фиг,Слуцкому,уходить? В Англии,не срослось,в Голландии,тоже пока не гуд... Спортинг,это уже посерьёзнее.. может и до окончания сезона не доработать.

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > TOMSON 3 ноября 2018, 18:01

      Не,возможно я не прав,и для Витесса,5 строчка это не плохо.Но,Слуцкому,наверное нужнее результат повыше... хотя,только треть сезона прошла.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Ruryu 3 ноября 2018, 22:27

      В Англии была авантюра,с Витессом то же не разгонишься.А Спортинг это реальный шанс.

      0
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      Рейтинг: +715

      Mario84 3 ноября 2018, 17:01

      Спортинг уже серьёзный клуб.

      0
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 3 ноября 2018, 17:01

      Не верится

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      Рейтинг: +966

      Харченко 3 ноября 2018, 16:53

      К нему не зарастет народная тропа...

      1
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