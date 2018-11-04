Что нового у Слуцкого

Поблагодарил судью за удаление, дважды победил в Кубке и рассмешил всю Голландию откровенным интервью.

Выиграл два кубковых матча

В 1/32 финала голландского Кубка «Витесс» Слуцкого преодолел сопротивление «РКАВ Волендам» – это клуб из пятой по счету голландской лиги (не путать с ФК «Волендам», который более известен и играет тремя дивизионами выше). Нередко на такой стадии в Голландии случаются крупные и даже двузначные счета, но «Витесс» был скромен – 2:1 в гостях, и выход в следующий этап.

Дальше был риск попасть на команду из своего же дивизиона, что и случилось: вновь «Витесс» должен был отправляться в гости, на этот раз к клубу «Хераклес». С ним команда Слуцкого уже расправилась в чемпионате (4:0 дома). Не было проблем и сейчас – 2:0, причем победный гол забил Мартин Эдегор.

Сейчас у «Витесса» есть отличный шанс выйти в четвертьфинал. Клубу повезло со жребием, и в 1/8 финала грядет встреча с клубом «Козаккен Бойс», который идет на 13 месте в третьем по силе голландском дивизионе. «Витесс» сыграет против него ближе к концу декабря. Слуцкий откроет для себя новый голландский город – Веркендам, в котором живут менее 30 тысяч человек.

Сыграл еще с двумя топ-клубами

С «Аяксом» дома еще в сентябре вышло неудачно – 0:4. Матчи с двумя другими элитными командами Голландии в первом круге были гостевыми, так что там тоже было непросто рассчитывать на позитивный результат.

Тем не менее, в Роттердаме «Витесс» выиграл первый тайм, а затем уже вдесятером почти до самого конца сохранял ничью. Лишь поздний гол Робина ван Перси принес победу «Фейеноорду» – 2:1. Дополнительная неприятность – получил тяжелую травму лучший бомбардир «Витесса» – Тим Матавж.

Спустя месяц «Витесс» отправился в Эйндховен – теперь ему пришлось играть вдесятером уже с 14-й минуты, а соперником была команда с 10 победами в 10 матчах и разницей мячей 38:4. Парни Слуцкого держались до 69-й минуты, но все же пропустили от де Йонга. 0:1 в такой ситуации – вполне достойно.

Пока выполняет задачу

«Витесс» должен попасть в еврокубки по итогам сезона. До конца еще далеко, но пока команда Слуцкого идет как раз в этой зоне. На ЛЧ не замахнуться – «ПСВ» и «Аякс» улетели очень далеко и едва ли подпустят даже «Фейеноорд». «Витесс» пока шестой, а на две строчки выше, кстати, находится тот самый «Хераклес», который клуб из Арнема уже дважды в сезоне укатал.

При этом плотность в таблице довольно заметная. Например, от зоны стыковых матчей за право остаться в Эредивизии «Витесс» Слуцкого находится на расстоянии всего двух побед.

Дает интересные интервью

Но хорошо, что не в духе Рауля Рианчо, превратившего спартаковцев в спартанцев и наговорившего уже столько всего разного, сколько любой другой тренер и за год не вывалит.

Проиграв «ПСВ», Слуцкий поблагодарил судью за удаление его игрока и посчитал поражение за победу: «Красная карточка стала серьезной проверкой для нашего духа, для всей команды. Спасибо судье за это решение. Я не циничен, я стараюсь извлечь позитив из ситуации. Его решение нельзя изменить, поэтому я пробую повернуть его на пользу команде. Это намного важнее. Мы хорошо играли. Я горжусь командой. Сегодня мы не взяли очков, но все равно победили».

А еще Слуцкий сказал, что уйдет из «Витесса» только в том случае, если его уволит руководство. Но по-английски это прозвучало так, что теперь этот ролик все обсуждают и смеются.

«Уйду в «Спортинг», только если владелец «Витесса» отсосет мне». Слуцкий перепутал слова в интервью

| Wordt Leonid Slutskiy de nieuwe trainer van Sporting Lissabon?



«Alleen als de eigenaar...»



Bekijk hier het hele interview https://t.co/C2lxGzYGQq#psvvit pic.twitter.com/pQOpNaHFBG — FOX Sports (@FOXSportsnl) 3 ноября 2018 г.

Вызвал интерес «Спортинга»

Португальское издание A Bola сообщило, что президент «Спортинга» Фредерико Варандас посетил Голландию несколько дней назад с целью договориться со Слуцким о контракте на полтора года. В этом случае «Спортинг» должен будет выплатить «Витессу» 500 тысяч евро за уход тренера.

«Спортинг» – тот самый клуб, который шокировал всю Европу прошлой весной: игроки и тренеры подверглись нападению и избиению со стороны фанатов, а скандальный президент Бруну де Карвалью был отправлен в отставку. Сейчас лиссабонский клуб старается пережить новый этап: он не отстал далеко от лидирующей группы и занимает комфортную позицию в Лиге Европы. Возглавляет «Спортинг» Жозе Пезейру – тот самый тренер, который проиграл финал Кубка УЕФА на «Жозе Алваладе» нашему ЦСКА.

Его «Витесс» забивает после забросов и пропускает после прострелов

Месяц назад в более подробном материале мы подмечали, как «Витесс» при Слуцком забивает и пропускает. Фактически с той поры ничего не изменилось. Команда забивает голы после навесов и забросов – так, например, отгрузили гол «Фейеноорду». Но умеет делать и что-то иначе – разгромить «Хераклес» помогли и дальний удар, и индивидуальное действие (обводка, рывок, точный удар), и пенальти.

Пропускал «Витесс» главным образом после прострелов и навесов. Это продолжается и сейчас – навес со стандарта в Роттердаме помог хозяевам сравнять счет, а резкий прострел в Эйндховене позволил «ПСВ» одержать непростую победу. Гол де Йонга – типичный пропущенный для «Витесса». Видимо, так пока будет и дальше.

По цифрам нет кардинальных изменений.

«Витесс» все так же в шестерке по количеству ударов и так же среди лидеров по ударам мимо ворот

Отрыв по ударам головой даже увеличился. Их всего 50 у игроков «Витесса», ближайший преследователь – «ПСВ» (лишь 34).

А еще на игроках «Витесса» чаще всех фолят

Но по точности передач как и было – четвертое место снизу

Опорник «Витесса» Сереро – на четвертом месте по количеству собранных фолов

Тройку самых бьющих игроков чемпионата замыкает форвард «Витесса» Линссен

Что дальше

До зимнего перерыва, который наступит в конце декабря и продлится до конца января, «Витессу» предстоит еще сыграть матч 1/8 финала Кубка Голландии, а также провести шесть игр в чемпионате. Будут они, в основном, против команд из нижней части турнирной таблицы – «Виллема II» (г), «Графсхапа» (г), «Эммена» (д) и НАКа (г).

Еще два матча – против прямых конкурентов за место в еврокубках – «Венло» (д) и «Утрехта» (д). Хорошо, что с ними дома. Из шести гостевых матчей в чемпионате «Витесс» при Слуцком победил всего лишь раз.