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    Форвард Слуцкого сломал ногу. Его унесли на носилках


    3.4
    Голосов: 5
    30.09.2018 21:25
    Самое жуткое, что такое уже было.

    «Витесс» дома играл с «Фейеноордом», пустил два мяча и не набрал очков. Ситуация абсолютно нормальная, даже учитывая нестабильную форму соперника. Но матч был очень горячим хотя бы из-за его концовки. При счете 1:1 Робин ван Перси классно пробил со штрафного во вратарский угол. Через пару минут после победного гола его удалили с поля, а всего в матче было показано три красные карточки. Свое удаление Робин собирается обжаловать.

    Главное событие произошло еще до этого удара. После безобидного единоборства на носилках унесли нападающего «Витесса» Тима Матавжа. В семи матчах этого чемпионата у Матавж забил пять голов. Он был лучшим бомбардиром команды, а теперь выбыл на неопределенный срок из-за перелома ноги. В голландских СМИ пишут, что этот диагноз уже подтвердил Слуцкий.

    Теперь важно вспомнить одно событие из прошлого. В самом начале пребывания Слуцкого в «Халле» на шесть месяцев из-за травмы вылетел Абель Эрнандес. Когда уругваец восстановился, Слуцкого из клуба уже уволили. Теперь главное, чтобы все не повторилось в Голландии.

    Как дела у Слуцкого в Голландии

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 5
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -14

      pfc--cska 1 октября 2018, 19:00

      шо то Леониду викторычу не везет
      в хале тож важный Абель вылетел в начале сезона

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