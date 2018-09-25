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    Как там дела у Слуцкого


    4.5
    Голосов: 19
    25.09.2018 15:55
    Как играет «Витесс» – разбираем на цифрах и видео.

    Что было раньше

    В прошлом сезоне «Витесс» финишировал шестым. Он очень ударно провел конец того чемпионата: шесть выигранных матчей из последних восьми, аж 29 забитых голов. Здесь Леонид Слуцкий не сталкивался с тотальной распродажей, как в «Халле», хотя некоторые игроки основы клуб покинули.

    Взамен «Витесс» приобрел несколько интересных футболистов вроде словака Беро или датчанина Теландера, пришли несколько молодых игроков «Челси», а также опытный вратарь и чемпион Европы-2016 Эдуарду. Из «Халла» приехал уже знакомый Слуцкому защитник Макс Кларк, а из «Реала» арендовали самого раскрученного тинейджера последних лет – Мартина Эдегора. Норвежец пока играет мало.

    Что происходит сейчас

    Даже какие-то промежуточные итоги подводить пока рано. В чемпионате половину своих матчей «Витесс» сыграл вничью (три из шести), крупно грохнул «Гронинген» (5:1), уверенно выиграл у «Зволле» (2:0), но сгорел «Аяксу» (0:4). В Лиге Европы клуб не вышел в групповой этап из-за двух минимальных поражения от «Базеля». Того самого «Базеля», который в прошлом сезоне побеждал оба клуба из Манчестера, а в этом – регулярно позорится, с треском вылетая из ЛЧ от ПАОКа, уступая в ЛЕ кипрскому «Аполлону» и получая кошмарные 1:7 от «Янг Бойз» в чемпионате. Впрочем, Слуцкий после поражения от «Базеля» был слишком недоволен судейством.

    Какие у них задачи

    Фактически, у клуба три задачи, по словам Слуцкого в интервью телеканалу «Россия 24»:

    1. Попасть в еврокубки по итогам сезона, что сделать непросто из-за низкого рейтинга Голландии в системе УЕФА.

    2. Выращивание и продажа футболистов.

    3. Развитие игроков «Челси», которые попадают в «Витесс» по партнерским отношениям.

    Сравнивая с ситуацией с «Халлом», Слуцкий отмечал, что в «Витессе» все гораздо спокойнее, никто не требует быстрого результата, клуб понимает свои возможности, но при этом амбициозен. Как раз вполне удобная история для нашего тренера.

    Как они ладят

    «Тренировки два раза в день в течение 10 дней – ненормально для Голландии. Тогда говорили, что умрут от нагрузок. Затем я ответил: «Хорошо, если кто-то из вас умрет, я изменю расписание тренировок на следующий день».

    У Слуцкого все в порядке с юмором, но главное, что это правильно восприняли. По отзывам болельщиков, они были даже удивлены фотографиями с тренировок – у всей команды всегда отличное настроение. С фанатами Слуцкий в отличных отношениях с первых дней, как и ожидалось: открытость и добродушие тренера пришлись по душе всем, кто связан с командой.

    Как они забивают и пропускают

    Из-за из специфики чемпионата рассматриваем только голы внутри страны. На данный момент «Витесс» забил в лиге девять мячей. Больше половины влетело в первой же игре в ворота «Гронингена», больше половины в команде забивает словенец Тим Матавж (5), исходя из габаритов которого (188/81) и строится игра в атаке.

    Итак, девять забитых голов «Витесса»:

    • Четыре – после навеса
    • Два – после заброса за спину
    • Один – после прострела
    • Один – после дальнего удара
    • Один – после перехвата паса вратарю

    Навес на Матавжа, и точный удар головой. Так это работает у Слуцкого.

    Рывок при забросе за спину – то, чем Слуцкий регулярно пользовался еще в ЦСКА, имея в составе быстрых форвардов.

    Ну а наказывать за чужие ошибки команды Слуцкого всегда умели.

    Семь голов «Витесс» пропустил. Больше половины из них – после навесов/прострелов, но системность какую-то искать пока рановато, поскольку четыре из семи влетели от «Аякса» – сильного на данный момент клуба, который эту четверку мог бы отгрузить едва ли не любому сопернику по чемпионату. С другой стороны, во всех матчах, в которых «Витесс» пропускал, это случалось после прострела или навеса.

    • Пять – после навеса или прострела
    • Один – после дальнего удара
    • Один – после выхода один на один

    С «Гронингеном»

    С «Херенвеном»

    С «Аяксом»

    С «Ден Хаагом»

    Что интересного в цифрах

    • «Витесс» замыкает шестерку лучших команд Голландии по количеству ударов, а также по ударам в створ ворот
    • При этом футболисты «Витесса» наряду с «Аяксом», «Фейеноордом» и «Ден Хаагом» чаще всех мажут (по 40 ударов мимо)
    • Издали реже «Витесса» бьет только «Гронинген». И только тот же «Гронинген» чаще «Витесса» наносит удары из пределов штрафной
    • Зато «Витессу» нет равных в лиге по количеству ударов головой.
    • Чаще чем на игроках «Витесса» фолят только на футболистах «Аякса»
    • При этом чаще «Витесса» фолят только «Хераклес» и «Зволле»
    • Только три команды пасуют более неточно, чем игроки «Витесса»
    • По кроссам «Витесс» делит первое место с «Аяксом», по длинным передачам клуб из Арнема – третий

    По персоналиям:

    • Вингер «Витесса» Рой Беренс – второй в чемпионате по среднему количеству кроссов. А пятый – экс-динамовец Александер Бюттнер
    • Бюттнер при этом еще и в пятерке лучших по обостряющим передачам (круче всех игроков «ПСВ»)
    • Опорник Тулани Сереро – в тройке футболистов лиги, на которых чаще всего фолят
    • В восьмерке самых бьющих находится левый вингер «Витесса» Брайан Линссен
    • Чаще Матавжа в чемпионате забивают только четыре футболиста, среди которых 35-летний Хунтелар

    Как там наш Караваев

    Пока без особых восторгов. Ему, как и всей команде, удался матч против «Гронингена» (5:1), где получилось даже отметиться ассистом. Хорошая игра (и тоже победная) была против «Зволле». В остальных четырех – ничего интересного.

    Тем не менее, из всех четырех игроков обороны «Витесса» лучший показатель удачных отборов – именно у Караваева. С перехватами – наоборот, и это странно – их вообще ноль за 540 минут. Также среди всех защитников у российского футболиста худший показатель точности коротких передач. Ну и в целом процент точности – 71,2% – не слишком впечатляет.

    Что дальше

    В еврокубках «Витесс» не играет, так что можно целиком сосредоточиться на чемпионате. В ближайшие пять туров будут два серьезных испытания – выезды к «Фейеноорду» в Роттердам и к «ПСВ» в Эйндховен. Между этими матчами уместится домашняя игра с «Хераклес», который сейчас идет четвертым в лиге, и с середняком – «Фортуной». Кроме того, будет гостевой матч с «Эксельсиором», также обитающим в середине таблицы.

    Следующий матч – против «Фейеноорда», который выиграл 12 из своих последних 14 матчей. Это будет встреча против клуба, который год назад к титулу приводил Джованни ван Бронкхорст и за который сейчас замечательно играет Робин ван Перси. С другой стороны, именно «Витесс» в нынешнем чемпионате пропустил меньше всех в гостях – всего один гол, а если брать общую статистику, то за последних 12 игр в чемпионате уступил лишь в одной.

    Последнюю игру «Витесса» и «Фейеноорда» помнят многие – роттердамский клуб заканчивал матч вдевятером из-за двух удалений, а арнемский – выиграл 3:1 благодаря победному дублю Линссена. Новая встреча состоится уже в воскресенье, 30 сентября – «Фейеноорд» примет «Витесс» в 17:45 (мск).

    Ошибка арбитра выбила «Витесс» Слуцкого из еврокубков

    Чумовой дебют Слуцкого в Голландии. Куча голов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 19
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    Комментарии8
    ...
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      Рейтинг: +53

      Законник 2017 26 сентября 2018, 10:49

      Все уже забыли куда опустил Зенит "великий" Манчини в ЧР и это при неограниченных финансовых возможностях клуба качать деньги из госбюджета и влияния на судейский корпус? У Слуцкого все намного проще и дешевле, поэтому и результат дается только длительными тренировками, а для этого надо время. Имейте терпение! )))

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 26 сентября 2018, 08:17

      провалит и свалит

      -1
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 25 сентября 2018, 21:14

      А вот, если бы не деньги Абрамовича, доверил бы кто нибудь в Европе тренрское место, Слуцкому? Никто, никогда. В Халл Сити Абрамович безвозмездно дал в аренду игроков из Челси. Несмотря на это, Слуцкий за пол года опустил команду на дно таблицы. Хозяева вынуждены были приложить сапог к толстому заду тренера. Та же история и в Витессе. Слуцкий приближается к пенсионному возрасту, а всё ходит в мальчиках, подающих надежды. Это в России, усилиями дважды судимого Гинера, он был и русским Моуринью, и гением, и великим .стратегом. На Западе трудно купить такие высокопарные эпитеты.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 сентября 2018, 20:35

      Викторычу успехов!!
      но рановато чтото анализировать по 6 турам...

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 сентября 2018, 18:33

      Удачи, рано еще Слуцкого списывать, рано, еще может в РПЛ вернется и жиганёт с новым то опытом.

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 25 сентября 2018, 17:11

      Викторович улачи, всегда радостно когда наши покоряют мир )

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 сентября 2018, 16:37

      Л.В. Слуцкий, удачи с Витессом!

      6
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 сентября 2018, 16:33

      Посмотрел,идут седьмыми сейчас,удачи Леониду Викторовичу!...

      6
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