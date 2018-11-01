Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Саленко: «Рианчо хотел возглавить сборную Украины. Теперь пусть покажет себя в «Спартаке»

    Экс-нападающий сборной России Олег Саленко рассказал о конфликте Рауля Рианчо и Андрея Шевченко. Сообщалось, что испанец покинул сборную Украины из-за конфликта с главным тренером.

    – Ну у него такой характер, понимаете?

    – Какой такой?

    – Рианчо всегда стремился все делать сам. Хотел всем командовать и всем руководить, хотя главным тренером является Шевченко.

    В итоге произошел конфликт интересов. Пошел такой вот расбаланс...

    Рианчо хотел, чтобы игроки тренировались по его методикам. В итоге ФФУ встала на сторону Шевы.

    – Когда Рианчо позвали в сборную, не было опасений, что он начнет перетягивать одеяло на себя?

    – Его взяли, чтобы он на первых порах помог освоиться Шевченко. Опыта у испанца было побольше.

    Когда Шева уже адаптировался к новой роли, нотации испанца уже оказались не нужны. Есть же главный тренер, все должно быть подчинено его требованиям.

    Но у Рианчо почему-то было свое видение ситуации. Испанец всегда стремился стать первым тренером. Что ж, пусть теперь покажет себя в «Спартаке». Дорвался.

    После ухода Массимо Карреры из «Спартака» Рианчо стал и.о. главного тренера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2018 19:09
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 12:38

      Его мечта осуществилась.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Slepoy71 2 ноября 2018, 09:51

      Рианчо верим...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 1 ноября 2018, 21:13

      Шеву слить не смог.Украинцы своего тренера отстояли.
      А у нас Массимо всё таки слил.Он же не свой красно-белый.Он итальянец.
      Скоты.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 1 ноября 2018, 19:32

      Он себя покажет. Мы (болельщики ЦСКА) с нетерпением этого ждем.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 