Саленко: «Рианчо хотел возглавить сборную Украины. Теперь пусть покажет себя в «Спартаке»

Экс-нападающий сборной России Олег Саленко рассказал о конфликте Рауля Рианчо и Андрея Шевченко. Сообщалось, что испанец покинул сборную Украины из-за конфликта с главным тренером.

– Ну у него такой характер, понимаете?

– Какой такой?

– Рианчо всегда стремился все делать сам. Хотел всем командовать и всем руководить, хотя главным тренером является Шевченко.

В итоге произошел конфликт интересов. Пошел такой вот расбаланс...

Рианчо хотел, чтобы игроки тренировались по его методикам. В итоге ФФУ встала на сторону Шевы.

– Когда Рианчо позвали в сборную, не было опасений, что он начнет перетягивать одеяло на себя?

– Его взяли, чтобы он на первых порах помог освоиться Шевченко. Опыта у испанца было побольше.

Когда Шева уже адаптировался к новой роли, нотации испанца уже оказались не нужны. Есть же главный тренер, все должно быть подчинено его требованиям.

Но у Рианчо почему-то было свое видение ситуации. Испанец всегда стремился стать первым тренером. Что ж, пусть теперь покажет себя в «Спартаке». Дорвался.

После ухода Массимо Карреры из «Спартака» Рианчо стал и.о. главного тренера.