Саленко: «Рианчо хотел возглавить сборную Украины. Теперь пусть покажет себя в «Спартаке»

Его мечта осуществилась.
Экс-нападающий сборной России Олег Саленко рассказал о конфликте Рауля Рианчо и Андрея Шевченко. Сообщалось, что испанец покинул сборную Украины из-за конфликта с главным тренером.
– Ну у него такой характер, понимаете?
– Какой такой?
– Рианчо всегда стремился все делать сам. Хотел всем командовать и всем руководить, хотя главным тренером является Шевченко.
В итоге произошел конфликт интересов. Пошел такой вот расбаланс...
Рианчо хотел, чтобы игроки тренировались по его методикам. В итоге ФФУ встала на сторону Шевы.
– Когда Рианчо позвали в сборную, не было опасений, что он начнет перетягивать одеяло на себя?
– Его взяли, чтобы он на первых порах помог освоиться Шевченко. Опыта у испанца было побольше.
Когда Шева уже адаптировался к новой роли, нотации испанца уже оказались не нужны. Есть же главный тренер, все должно быть подчинено его требованиям.
Но у Рианчо почему-то было свое видение ситуации. Испанец всегда стремился стать первым тренером. Что ж, пусть теперь покажет себя в «Спартаке». Дорвался.
После ухода Массимо Карреры из «Спартака» Рианчо стал и.о. главного тренера.