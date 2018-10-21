Еременко, Петкович и Ташаев – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Арсеналом»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и тульского «Арсенала» на матч 11-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Д. Комбаров, Боккетти, Кутепов, Петкович, Ташаев, Еременко, Зобнин, Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано.

«Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Мирзов, Лесовой, Костадинов, Джорджевич, Ожегович.

Матч пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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