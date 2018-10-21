Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Еременко, Петкович и Ташаев – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Арсеналом»

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и тульского «Арсенала» на матч 11-го тура РПЛ.

    «Спартак»: Максименко, Д. Комбаров, Боккетти, Кутепов, Петкович, Ташаев, Еременко, Зобнин, Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано.

    «Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Мирзов, Лесовой, Костадинов, Джорджевич, Ожегович.

    Матч пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставь на матч в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2018 15:21
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 13:27

      Оборона вызывает удивление.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 21 октября 2018, 16:24

      У нас на носу игра в Лиге Европы. Надо поберечь основных игроков. В Арсенале хватает костоломов. Джикия, Рассказов, Мельгарехо, Ханни, Джано, Самедов, это уже половина команды. Кого-то из них Массимо выпустит на замену. Да и проверить надо Кутепова, Ташаева, Еременко, которые в основе пока еще редкие гости, в каком они состоянии. В общем, ничего удивительного в составе нет. Играть должны все, чтобы потом не кричали, а что делает тот, или иной в Спартаке. Пример Роша, место ему не находится, игровой практики нет, а крикунов, что он "дерево", навалом.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33530

      oyabun > Т34 21 октября 2018, 17:32

      Роше давали возможность проявить себя. Он не проявил. В запасе заслуженно. И вообще пора с ним расставаться.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4888

      алдан2014 > Т34 21 октября 2018, 19:29

      Ну и как?поберегли?Я не понимаю ходов Карреры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 21 октября 2018, 16:09

      Петкович ?
      Что то я уже напрягся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4888

      алдан2014 21 октября 2018, 16:05

      Мало нам Комарова,так ещё и Петкович уравновесил фланги по привозам.Что то авантюрно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4888

      алдан2014 21 октября 2018, 16:03

      Каррера ,что решил посудить с составом?Семак уже поэкспериментировал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 21 октября 2018, 15:58

      С - сыгранность))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11